Польща передала Україні перші МіГ-29

Польща передала Україні декілька перших винищувачів МіГ-29.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач у ранковій розмові на RMF FM.

"Безумовно, Україна буде шукати подальшої підтримки. Кілька МіГів вже відправлені", - сказав Пшидач. У відповідь на уточнювальне запитання журналіста він зазначив, що винищувачі відправила польська сторона.

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Пшидач зауважив, що, за його інформацією, процес завершився в частині передачі першої частини літаків. Під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі 5 квітня буде розмова про передачу подальших одиниць авіації.

Пшидач не уточнив, скільки літаків отримала Україна у першій партії. Але президент Польщі Анджей Дуда 16 березня анонсував передачу Україні чотирьох МіГ-29 найближчими днями.

17 березня уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29. Перші чотири з них уже відправили в Україну.