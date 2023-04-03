Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, які з 2017 року блокувала Угорщина

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3-4 квітня здійснить робочий візит до Брюсселя для участі в офіційному засіданні Комісії Україна - НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав речник МЗС Олег Ніколенко на своїй Facebook-сторінці.

Це буде перше засідання Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ за участі України з 2017 року.

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"Глава української дипломатії проведе важливі переговори в контексті підготовки до Вільнюського саміту НАТО в липні. Дмитро Кулеба також детально обговорить кроки задля посилення обороноздатності України, зокрема нове постачання озброєння та виробництво боєприпасів, посилення санкційного тиску на Росію, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та гуманітарну допомогу", - написав Ніколенко.

За інформацією МЗС, 3 квітня Кулеба зустрінеться з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Наступного дня у нього заплановані зустрічі з генсеком НАТО, а також з колегами з Великої Британії, США, Фінляндії, Іспанії, Нової Зеландії та Японії.

Нагадаємо, два тижні тому Столтенберг заявив, що позиція Угорщини не завадить проведенню засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

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Це буде перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року, коли був ухвалений освітній закон, проти якого виступає Будапешт.

Раніше для обходження угорського вето в НАТО проводили спільні зустрічі з Україною та Грузією. Наразі йдеться про проведення саме міністерської Комісії Україна-НАТО.

Детальніше читайте у статті У Орбана забрали вето: як вдалося зняти угорську блокаду зустрічей Україна-НАТО