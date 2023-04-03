Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, які з 2017 року блокувала Угорщина

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 10:43

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3-4 квітня здійснить робочий візит до Брюсселя для участі в офіційному засіданні Комісії Україна - НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав речник МЗС Олег Ніколенко на своїй Facebook-сторінці.

Це буде перше засідання Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ за участі України з 2017 року.

"Глава української дипломатії проведе важливі переговори в контексті підготовки до Вільнюського саміту НАТО в липні. Дмитро Кулеба також детально обговорить кроки задля посилення обороноздатності України, зокрема нове постачання озброєння та виробництво боєприпасів, посилення санкційного тиску на Росію, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та гуманітарну допомогу", - написав Ніколенко.

За інформацією МЗС, 3 квітня Кулеба зустрінеться з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Наступного дня у нього заплановані зустрічі з генсеком НАТО, а також з колегами з Великої Британії, США, Фінляндії, Іспанії, Нової Зеландії та Японії.

Нагадаємо, два тижні тому Столтенберг заявив, що позиція Угорщини не завадить проведенню засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Це буде перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року, коли був ухвалений освітній закон, проти якого виступає Будапешт.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше для обходження угорського вето в НАТО проводили спільні зустрічі з Україною та Грузією. Наразі йдеться про проведення саме міністерської Комісії Україна-НАТО.

Детальніше читайте у статті У Орбана забрали вето: як вдалося зняти угорську блокаду зустрічей Україна-НАТО

Теми: НАТОУгорщинаКулеба Дмитро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ексгенерала СБУ Наумова помітили на суді в Сербії

відео"Русский добровольческий корпус" знову наробив шуму в Брянській області

Голову Львівської облради відправили у відставку

Про план контрнаступу знають не більше 5 людей – Данілов

Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, "коли складуться умови" – фон дер Ляєн

В Міноборони пояснили, що стоїть за словами "ситуація в Бахмуті під контролем"

Усі новини...
НАТО
Президентка Єврокомісії претендує на посаду генсека НАТО – ЗМІ
НАТО заборонив працівникам користуватись TikTok – ЗМІ
Прем'єр Словенії підписав декларацію про підтримку вступу України в НАТО
Останні новини
02:28
Білорусь перекинула танки до кордону з Литвою – "Гаюн"
01:51
Білий дім: Тільки Зеленський може визначити, чи вести переговори з РФ
00:58
Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази
00:21
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
23:56
Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування
23:31
Музей у Брюсселі скасував проведення в себе боксерського матчу через погрози
23:15
Естонський політик розповів, як їздив в окупований Маріуполь і не побачив там "викрадених дітей"
22:57
Холод відступить на наступному тижні – синоптик
22:44
У США відповіли Грузії, що мають "достовірну інформацію" про дії підсанкційних суддів
22:36
Після візиту в Польщу Зеленський провів нараду про роботу правоохоронців
Усі новини...
Реклама: