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Хорватія запропонувала взяти на лікування поранених українських військових

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 11:10

Хорватія планує прийняти на лікування та реабілітацію поранених українських військових.

Про це заявив міністр у справах ветеранів Томо Медвед, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Медвед минулої п'ятниці відвідав Україну разом з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, щоб взяти участь у церемонії з нагоди річниці визволення Бучі.

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Після зустрічі з українськими урядовцями Медвед повідомив журналістам, що Хорватія запропонувала прийняти українських солдатів на лікування та реабілітацію.

Наразі в Хорватії діють два спеціалізовані реабілітаційні центри для ветеранів війни за незалежність 1991-1995 років, і планують відкриття ще двох.

"Ми очікуємо, що Україна підготує перших 20 поранених бійців, яких відправлять на лікування до хорватських лікарень. А після одужання вони будуть включені в програму реабілітації в наших ветеранських центрах", - сказав Медвед.

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Нагадаємо, прем’єр Хорватії Андрей Пленкович розповів, що бачить ключовими компонентами для майбутньої перемоги України готовність українців далі захищатися, єдність західних партнерів та постійну фінансову і військову підтримку Заходу для України. 

Теми: Хорватіяармія
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