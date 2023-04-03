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Трамп прилетить на суд до Нью-Йорка: поліція зводить барикади, очікують протестів

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 11:54

Колишній президент США Дональд Трамп у понеділок має вилетіти з Флориди до Нью-Йорка, щоб у вівторок постати перед судом для пред'явлення йому звинувачень у справі про гроші за мовчання порнозірки Стормі Деніелс.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

У вівторок в суді у Трампа візьмуть відбитки пальців і сфотографують його. Тоді Трамп вперше постане перед суддею у справі і йому пред'являть звинувачення, які досі публічно не розголошували.

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Це стане історичним моментом, коли колишній президент США почує висунуті проти нього кримінальні звинувачення.

За словами радника Трампа, експрезидент планує виїхати зі свого маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч у Флориді опівдні в понеділок та прибути пізніше вдень до Нью-Йорка і провести ніч у Трамп-тауер на Мангеттені.

Після відвідин суду Трамп повернеться до Флориди і виступить з промовою в Мар-а-Лаго.

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Поліція Нью-Йорка на вихідних почала зводити барикади по краю тротуарів навколо хмарочоса Трампа і будівлі кримінального суду Мангеттена в центрі міста. Інші зали судових засідань на верхніх поверхах будівлі суду зачинять в рамках заходів безпеки.

У місцях перебування Трампа очікують на демонстрації, і поліція пообіцяла бути готовою до них. 

"Поліцейські приведені в стан бойової готовності, і департамент залишається готовим реагувати в разі потреби і гарантуватиме, що кожен зможе мирно реалізувати свої права", - йдеться в заяві Департаменту поліції Нью-Йорка.

Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Трамп заявляє про свою невинуватість та політичне переслідування з боку адміністрації президента Джо Байдена.

Детальніше про справу читайте у статті: Порнороман Трампа: яким може стати перше кримінальне звинувачення експрезиденту США. Також дивіться відео "ЄвроПравди".

Теми: Трампполіція
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