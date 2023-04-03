Трамп прилетить на суд до Нью-Йорка: поліція зводить барикади, очікують протестів

Колишній президент США Дональд Трамп у понеділок має вилетіти з Флориди до Нью-Йорка, щоб у вівторок постати перед судом для пред'явлення йому звинувачень у справі про гроші за мовчання порнозірки Стормі Деніелс.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

У вівторок в суді у Трампа візьмуть відбитки пальців і сфотографують його. Тоді Трамп вперше постане перед суддею у справі і йому пред'являть звинувачення, які досі публічно не розголошували.

Це стане історичним моментом, коли колишній президент США почує висунуті проти нього кримінальні звинувачення.

За словами радника Трампа, експрезидент планує виїхати зі свого маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч у Флориді опівдні в понеділок та прибути пізніше вдень до Нью-Йорка і провести ніч у Трамп-тауер на Мангеттені.

Після відвідин суду Трамп повернеться до Флориди і виступить з промовою в Мар-а-Лаго.

Поліція Нью-Йорка на вихідних почала зводити барикади по краю тротуарів навколо хмарочоса Трампа і будівлі кримінального суду Мангеттена в центрі міста. Інші зали судових засідань на верхніх поверхах будівлі суду зачинять в рамках заходів безпеки.

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У місцях перебування Трампа очікують на демонстрації, і поліція пообіцяла бути готовою до них.

"Поліцейські приведені в стан бойової готовності, і департамент залишається готовим реагувати в разі потреби і гарантуватиме, що кожен зможе мирно реалізувати свої права", - йдеться в заяві Департаменту поліції Нью-Йорка.

Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Трамп заявляє про свою невинуватість та політичне переслідування з боку адміністрації президента Джо Байдена.

Детальніше про справу читайте у статті: Порнороман Трампа: яким може стати перше кримінальне звинувачення експрезиденту США. Також дивіться відео "ЄвроПравди".