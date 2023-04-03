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У Кривому Розі вибухнув газ у багатоповерхівці: 10 постраждалих

Ірина БалачукПонеділок, 3 квітня 2023, 12:00
У Кривому Розі вибухнув газ у багатоповерхівці: 10 постраждалих
Фото ДСНС

10 людей, серед яких одна дитина, постраждали у результаті вибуху газу у багатоповерховому будинку у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Джерело: ДСНС у Дніпропетровській області у Facebook

Дослівно ДСНС: "У трикімнатній квартирі, розташованій на другому поверсі житлового будинку, попередньо, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 70 кв.м. За оперативною інформацією екстреної медичної допомоги, постраждало 10 осіб, у тому числі 1 дитина".

Деталі: Подія сталася близько 7 ранку у 5-поверховому будинку по вулиці Героїв полку "Азов". Внаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки та вибиті шибки у вікнах другого під’їзду. 

 
Фото ДСНС

За годину пожежу загасили. У ДСНС повідомили, що руйнувань несучих конструкцій не виявили.

Надзвичайники врятували 10 осіб, з них 4 особи за допомогою спеціальної техніки та 6 осіб по сходових клітинах. 

 
Фото ДСНс

Серед постраждалих 3 людей госпіталізовані: чоловік 1956 року народження, який отримав опіки тіла, та 2 жінки, 1969 та 1932 років народження, які отримали гостре отруєння продуктами горіння.

ВІДЕО ДНЯ

Інші від госпіталізації відмовилися. Загиблих немає.

 

Теми: Кривий Рігвибухгаз
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