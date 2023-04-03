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Синоптики нарахували в Києві за березень 6 температурних рекордів

Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 квітня 2023, 12:13
Синоптики нарахували в Києві за березень 6 температурних рекордів
Фото: Український гідрометеорологічний центр

З 24 по 26 березня у Києві було зафіксовано 6 рекордних показників температури повітря, підрахували синоптики.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "Середньомісячна температура повітря березня у Києві склала 4,8°С, що вище кліматичної норми на 2,3°С. У рейтингу найтепліших цьогорічний березень посів 11 позицію".

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Деталі: Повідомляється, що найхолодніше було 13 березня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -4°С, а найтепліше – 24 числа, коли максимальна температура підвищилась до +20°, встановивши таким чином температурний рекорд.

При цьому протягом трьох діб, з 24 по 26 березня у Києві було зафіксовано шість рекордних показників температури повітря.

Теми: погодаКиїв
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