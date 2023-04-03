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Єврокомісія думає рекомендувати розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 12:32

Європейська комісія міркує над тим, щоб рекомендувати державам-членам ЄС  розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою, а Грузії надати кандидатський статус.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, який висвітлює тематику ЄС і НАТО, повідомляє "Європейська правда".

Джозвяк відзначив, що Європейська комісія планує представити оновлену інформацію щодо статусу вступу України, Молдови та Грузії до ЄС у травні. Цей термін раніше анонсували і в українському уряді. Офіційний звіт Єврокомісії про розширення очікують у жовтні.

За словами Джозвяка, Європейська комісія думає рекомендувати державам-членам, аби ті почали переговори про вступ з Україною і Грузією, та щоб вони просунулись у відносинах з Грузією, яка наразі не має статусу кандидата.

"Отже, залишилося шість місяців, але робоче припущення на цей момент: рекомендація розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та надати статус кандидата Грузії", - написав Джозвяк у своєму Twitter.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Європейській комісії схиляються до того, щоб надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС – за умови, що за цей час влада країни не зробить нових кроків, що суперечать європейському курсу.

В уряді України кажуть, що працюють з кожною державою ЄС, аби відкрити переговори про вступ.

ВІДЕО ДНЯ

Переговори про вступ стосуються умов, за яких країну приймуть до ЄС. Вони зосереджені на прийнятті та імплементації законодавства ЄС (acquis). Мета полягає в тому, щоб країна-кандидат виконала умови членства, які часто називають "копенгагенськими критеріями".

Теми: ЄврокомісіяУкраїнаМолдоваЄС
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