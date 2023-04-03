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Єврокомісія думає рекомендувати розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 12:32

Європейська комісія міркує над тим, щоб рекомендувати державам-членам ЄС  розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою, а Грузії надати кандидатський статус.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, який висвітлює тематику ЄС і НАТО, повідомляє "Європейська правда".

Джозвяк відзначив, що Європейська комісія планує представити оновлену інформацію щодо статусу вступу України, Молдови та Грузії до ЄС у травні. Цей термін раніше анонсували і в українському уряді. Офіційний звіт Єврокомісії про розширення очікують у жовтні.

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За словами Джозвяка, Європейська комісія думає рекомендувати державам-членам, аби ті почали переговори про вступ з Україною і Грузією, та щоб вони просунулись у відносинах з Грузією, яка наразі не має статусу кандидата.

"Отже, залишилося шість місяців, але робоче припущення на цей момент: рекомендація розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та надати статус кандидата Грузії", - написав Джозвяк у своєму Twitter.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Європейській комісії схиляються до того, щоб надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС – за умови, що за цей час влада країни не зробить нових кроків, що суперечать європейському курсу.

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В уряді України кажуть, що працюють з кожною державою ЄС, аби відкрити переговори про вступ.

Переговори про вступ стосуються умов, за яких країну приймуть до ЄС. Вони зосереджені на прийнятті та імплементації законодавства ЄС (acquis). Мета полягає в тому, щоб країна-кандидат виконала умови членства, які часто називають "копенгагенськими критеріями".

Теми: ЄврокомісіяУкраїнаМолдоваЄС
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