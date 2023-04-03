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Фон дер Ляєн і Макрон зустрінуться в Парижі перед візитом до Китаю: обговорять Україну

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 13:22

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном за робочим обідом у понеділок напередодні спільного візиту до Китаю.

Про це повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер у Twitter, пише "Європейська правда".

За його словами, обоє лідерів обговорять питання війни Росії проти України, енергетичного сектора та підготовку до візиту в Китай, де вони зустрінуться з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

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Напередодні візиту до Китаю фон дер Ляєн дала тверезу оцінку китайській політиці, заявивши, що Китай стає все репресивнішим всередині країни і більш наполегливим за кордоном.

Вона заявила про зміну епохи реформ і відкритості Китаю на епоху безпеки і контролю, коли китайські компанії зобов'язані сприяти державним операціям зі збору розвідувальної інформації.

Глава Єврокомісії також зазначила, що роль Китаю щодо війни в Україні буде важлива для відносин з ЄС.

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Французька сторона вважає, що з огляду на тісні зв’язки з Росією Китай може бути однією з небагатьох країн, яка може змінити правила гри в контексті війни в Україні.

Теми: ФранціяКитайЄвропа
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