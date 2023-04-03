У ДПСУ розповіли, скільки громадян завертають щодня на кордоні

Щодня прикордонники відмовляють у перетині на виїзд українського кордону понад сотні громадян.

Джерело: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Щоденно ми відмовляємо в перетині кордону близько 130-150 особам, які не підпадають під правила перетину кордону або хто обмежений в праві залишити країну".

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Деталі: Демченко уточнив, що це – в напрямку виїзду по всій протяжності державного кордону, де функціонують пункти пропуску. Речник ДПСУ також нагадав, що пункти пропуску зачинені рішенням уряду на кордоні з Білоруссю, Росією та Молдовою на придністровському сегменті.

Крім цього прикордонники щодня затримують приблизно 20 осіб чоловічої статі, які намагаються уникнути призову, залишивши межі України. В цю статистику входять спроби незаконно перетнути кордон в пунктах пропуску за допомогою підробних документів, а також – пішки через "зелену" ділянку кордону тобто поза межами пунктів пропуску, пояснив речник ДПСУ.

Окремо Демченко повідомив, що за час дії заборони виїзд держслужбовців, Держприкордонслужба завернула на кордоні понад 400 чиновників, які не мали законних підстав для виїзду.