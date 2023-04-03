Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ДПСУ розповіли, скільки громадян завертають щодня на кордоні

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 квітня 2023, 14:20
У ДПСУ розповіли, скільки громадян завертають щодня на кордоні
фото ДПСУ

Щодня прикордонники відмовляють у перетині на виїзд українського кордону понад сотні громадян.

Джерело: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Щоденно ми відмовляємо в перетині кордону близько 130-150 особам, які не підпадають під правила перетину кордону або хто обмежений в праві залишити країну".

Деталі: Демченко уточнив, що це – в напрямку виїзду по всій протяжності державного кордону, де функціонують пункти пропуску. Речник ДПСУ також нагадав, що пункти пропуску зачинені рішенням уряду на кордоні з Білоруссю, Росією та Молдовою на придністровському сегменті.

Крім цього прикордонники щодня затримують приблизно 20 осіб чоловічої статі, які намагаються уникнути призову, залишивши межі України. В цю статистику входять спроби незаконно перетнути кордон в пунктах пропуску за допомогою підробних документів, а також – пішки через "зелену" ділянку кордону тобто поза межами пунктів пропуску, пояснив речник ДПСУ.

Окремо Демченко повідомив, що за час дії заборони виїзд держслужбовців, Держприкордонслужба завернула на кордоні понад 400 чиновників, які не мали законних підстав для виїзду.

Теми: Прикордонна службакордонВоєнний стан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ексгенерала СБУ Наумова помітили на суді в Сербії

відео"Русский добровольческий корпус" знову наробив шуму в Брянській області

Голову Львівської облради відправили у відставку

Про план контрнаступу знають не більше 5 людей – Данілов

Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, "коли складуться умови" – фон дер Ляєн

В Міноборони пояснили, що стоїть за словами "ситуація в Бахмуті під контролем"

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники відфільтрували і передали СБУ чергового церковника УПЦ МП
На кордоні з Польщею утворилися черги на в’їзд в Україну
Закарпатець отримав 15 років тюрми за вбивство офіцера-прикордонника
Останні новини
02:28
Білорусь перекинула танки до кордону з Литвою – "Гаюн"
01:51
Білий дім: Тільки Зеленський може визначити, чи вести переговори з РФ
00:58
Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази
00:21
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
23:56
Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування
23:31
Музей у Брюсселі скасував проведення в себе боксерського матчу через погрози
23:15
Естонський політик розповів, як їздив в окупований Маріуполь і не побачив там "викрадених дітей"
22:57
Холод відступить на наступному тижні – синоптик
22:44
У США відповіли Грузії, що мають "достовірну інформацію" про дії підсанкційних суддів
22:36
Після візиту в Польщу Зеленський провів нараду про роботу правоохоронців
Усі новини...
Реклама: