Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ДПСУ розповіли, скільки громадян завертають щодня на кордоні

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 квітня 2023, 14:20
У ДПСУ розповіли, скільки громадян завертають щодня на кордоні
фото ДПСУ

Щодня прикордонники відмовляють у перетині на виїзд українського кордону понад сотні громадян.

Джерело: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Щоденно ми відмовляємо в перетині кордону близько 130-150 особам, які не підпадають під правила перетину кордону або хто обмежений в праві залишити країну".

Реклама:

Деталі: Демченко уточнив, що це – в напрямку виїзду по всій протяжності державного кордону, де функціонують пункти пропуску. Речник ДПСУ також нагадав, що пункти пропуску зачинені рішенням уряду на кордоні з Білоруссю, Росією та Молдовою на придністровському сегменті.

Крім цього прикордонники щодня затримують приблизно 20 осіб чоловічої статі, які намагаються уникнути призову, залишивши межі України. В цю статистику входять спроби незаконно перетнути кордон в пунктах пропуску за допомогою підробних документів, а також – пішки через "зелену" ділянку кордону тобто поза межами пунктів пропуску, пояснив речник ДПСУ.

Окремо Демченко повідомив, що за час дії заборони виїзд держслужбовців, Держприкордонслужба завернула на кордоні понад 400 чиновників, які не мали законних підстав для виїзду.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Прикордонна службакордонВоєнний стан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники підтверджують, що "вагнерівці" виїжджають із Білорусі
Прикордонні служби Литви, Латвії та Польщі обговорили сценарій закриття кордону з Білоруссю
Прикордонники випускатимуть з України ще одну категорію військовозобов'язаних
Останні новини
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
Усі новини...
Реклама: