У президента Польщі розповіли подробиці майбутнього візиту Зеленського до Варшави

Візит Президента України Володимира Зеленського до Польщі є символічним і передбачатиме переговори глав держав у форматах віч-на-віч та у складі делегацій.

Про це агентству PAP повідомила голова канцелярії президента Польщі Гражина Ігначак-Бандих, пише "Європейська правда".

Візит Володимира Зеленського триватиме один день, також до Польщі приїде перша леді Олена Зеленська.

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"Цей візит є символічним: президент Зеленський приїжджає офіційно, це анонсується", - підкреслила Ігначак-Бандих.

Вона додала, що це буде "повномасштабний" візит, який офіційно почнеться з церемонії привітання у внутрішньому дворику президентського палацу.

"Далі переговори віч-на-віч, потім переговори делегацій, а потім... зустріч з людьми – поляками, українцями", - сказала голова канцелярії президента Польщі.

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Ігначак-Бандич підкреслила, що Зеленський "дуже зацікавлений" у зустрічі з поляками, а також українцями, які проживають у Польщі.

Вона запевнила, що польська держава та служби належним чином підготовлені до організації такого візиту. "Цей візит має бути безпечним. Ми все робимо в узгодженні з усіма службами, не тільки з ДСНС, а з розвідкою. Усі працюють на найвищому рівні відданості", - зазначила вона.

Нагадаємо, у понеділок стало відомо, що президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, приїде з візитом до Польщі.