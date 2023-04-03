Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Авдіївка-Мар'їнка: ворог опинився на "дієті" з боєприпасами, але продовжує штурм

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 квітня 2023, 15:42
Авдіївка-Мар'їнка: ворог опинився на дієті з боєприпасами, але продовжує штурм
Наслідки авіаудару по Авдіївці. фото з ТГ Єрмака

Російські окупанти відчувають перебої в забезпеченні боєприпасами для штурмів, але продовжують завдавати серйозних авіаційних та артилерійських ударів на напрямку Авдіївка-Мар'їнка на Донеччині.

Джерело: керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі марафону новин

Пряма мова: "Ворог намагається атакувати наші позиції між Авдіївкою та Мар’їнкою. Ці спроби не припиняються. Постійно ворог отримує, що називається, "на горіхи", але не полишає цих спроб. Слід зазначити, що ворог поніс досить значні втрати. Якщо брати статистику, наприклад, минулого тижня, і цього тижня навіть, то ворог дещо позбавився можливості атакувати. Немає в них тієї кількості техніки і, як вони самі зазначають, настала в них "дієта" з боєприпасами для штурмів".

Деталі: За словами Дмитрашківського, той факт, що попри оголошену евакуації в Авдіївці продовжують залишатися люди (за даними ОВА, приблизно 1800 осіб), сковує дії Сил оборони. Також залишаються приблизно 8 дітей, яких місцеве населення продовжує ховати.

Ворог, не маючи успіху на полі бою, активно застосовує авіацію та ствольну і реактивну артилерію, просто стираючи населені пункти з лиця землі.

Читайте також: Нуль осіб. Як Мар'їнка стала містом, якого нема

Теми: АвдіївкавійнаДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Три російські МіГи вилетіли з Білорусі в РФ

фотоУ Львові зносять самобуд УПЦ МП

фото, відео Журналісти знайшли "невелику хату" митрополита Павла на 580 квадратів

У 86-річного Берлусконі діагностували лейкемію – ЗМІ

Міноборони Британії прогнозує нові звільнення топ-військових РФ через провали в Україні

В ОП не виключають переговорів із РФ щодо Криму, якщо ЗСУ дійдуть до його кордонів

Усі новини...
Авдіївка
Росіяни вбили пасажирку автобуса, коли обстрілювали Авдіївку
Росіяни завдали ракетного удару по Авдіївці, пошкодили адмінбудівлю
Росіяни обстріляли Авдіївку: серед загиблих немовля
Останні новини
14:20
Сейм Литви: Саміт у Вільнюсі повинен запросити Україну в НАТО
14:20
Штутгартський музей прибрав підпис "російська художниця" в інформації про Олександру Екстер
14:20
Путін на зустрічі з Пушиліним визнав, що ЗСУ завдають втрат армії РФ
14:17
Подоляк заявив, що Україна не збирається торгуватись з Росією щодо Криму
14:06
Макрон у Пекіні закликав лідера Китаю переконати Росію припинити війну в Україні
13:59
У КМДА підрахували кількість туристів у столиці за 2022 рік
13:58
Курс валют на 6 квітня: гривня слабне проти долара та євро
13:50
За бороду витягати не будемо, але рішення виконають – Данілов про виселення УПЦ МП з Лаври
13:47
Росіяни в Криму вивели військову техніку з місць зберігання на північ – супутникові знімки
13:41
У Bayer розповіли деталі про 60 мільйонів євро інвестицій в Україну
Усі новини...
Реклама: