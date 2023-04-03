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"Їдь у свій Бахмут": у "Буковелі" чоловік образив військового на реабілітації

Альона Мазуренко Понеділок, 3 квітня 2023, 15:47
Їдь у свій Бахмут: у Буковелі чоловік образив військового на реабілітації
скриншот

На території гірськолижного курорту "Буковель" чоловік образив військового. Конфлікт виник після того, як захисник зробив зауваження через російську мову. 

Джерело: військовий у своєму Tik Tok bubonfilmbf

Деталі: На поширеному відео, агресивний чоловік в халаті і з кухлем пива називає військового "лошарою" і "провокатором".

Військовий медик відповідає, що він приїхав з Бахмута, а чоловік каже йому: "Тогда езжай в свой Бахмут, чего ты тут сидишь. Отсиживаешься", (збережено пряму мову - ред.).

У наступному відео медик пояснив, що перебуває на території курорту "Буковель" на реабілітації: психологічній, посттравматичній.

За його словами, за кілька днів перебування там, він чув багато образ Збройних сил України.

У своєму Tik Tok військовий публікує десятки відео на військову тематику із побутом та завданнями на службі у ЗСУ. В одному із відео він вказує, що є бійцем 14-тої окремої механізованої бригади. 

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Згодом у соцмережі опублікувала відео із "поясненнями" жінка, яка представилася дружиною хама.

За її словами, вони усією родиною приїхали на відпочинок до "Буковелю" та дізналися, що в їхньому готелі перебувають військові на реабілітації.

Вона заявила, що військовому не сподобалося, що вони у СПА розмовляли російською і він почав робити їм зауваження: "Он начал говорить, что нам нужно ехать в Россию и весь этот бред. Конечно же, мой муж отреагировал", (збережено пряму мову - ред.).

Дружина хама каже, що у військового "психічні відхилення", адже він на реабілітації, та заявляє, що той був напідпитку.

При цьому вона додає, що вони не знали до конфлікту, що перед ними військовий та завершує своє відео "риторичним" питанням: "Чи дозволено військовим все?".

Жінка також заявляє, що військовий намагався вибити двері до їхнього номера, але нічим не підтверджує ці слова. 

У своєму Instagram вона називає себе "жіночим коучем - енергопрактиком", "провідником між духовним та матеріальним" та має понад 58 тисяч підписників.

Вона стверджує, що живе у "вільній країні", тому може розмовляти будь-якою мовою. 

Курорт поки не відреагував на конфлікт.

"Українська правда" звернулась за коментарем до поліції Івано-Франківської області. 

Командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук повідомив, що чоловік, який образив військового, проживав у Черкасах і його звуть Олександр Фатула. 

Пряма мова Кухарчука: "Я чекаю від Саші Фатули офіційних вибачень перед усіма, хто зараз в Бахмуті, інакше я зроблю все щоб в публічних місцях тобі, тварина, було з‘являтись не комфортно".

Після розголосу на сторінці у військового з'явилося відео із вибаченнями кривдника. 

@bubonfilmbf #какаяразница #зсу #мова ♬ оригінальний звук - bubonfilmbf

Теми: Збройні силивійнаІвано-Франківська область
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