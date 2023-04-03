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Російські пропагандисти спробували розганяти вигаданий "першоквітневий жарт" глави МЗС Латвії

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 15:47

У російських інформаційних ресурсах масштабно поширювали історію про невдалий першоквітневий жарт глави МЗС Латвії щодо членства України в ЄС, яка виявилася фейком. 

Про це повідомляє латвійський портал Delfi, пише "Європейська правда".

На пропагандистських ресурсах Кремля та у багатьох російськомовних Телеграм-каналах почали розповідати, що Едгарс Рінкевичс нібито опублікував 1 квітня твіт про те, що Україну скоро приймуть до ЄС, а потім буцімто вибачився за некоректний жарт і видалив твіт. 

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В МЗС Латвії заперечили латвійським журналістам, що такі дописи взагалі публікувалися. "Це зумисна маніпуляція та брехня російської пропаганди", - прокоментував комунікаційний радник міністра. 

Delfi після своєї перевірки через огляд відповідей на твіти Рінкевичса та інструменти роботи з архівом сторінок вважають, що вигаданих твітів справді не існувало. 

Вони також звернули увагу, що в усіх російських ресурсах, від програми Скабєєвої до анонімних акаунтів у Twitter і Телеграм-каналів, поширювали один і той самий знімок екрана. 

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"Російські пропагандисти у такому відчаї, що їм доводиться щось фабрикувати й щосили брехати. Але це не допоможе – Україна переможе", - прокоментував Едгарс Рінкевичс.

Нагадаємо, у Литві на початку березня розповідали, що російськомовні жителі Клайпеди почали масово отримувати дивні дзвінки від імені нібито співробітників Міграційної служби, які говорять лише російською; на думку контррозвідки, це була російська інформаційна операція.  

Теми: пропагандаЛатвія
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