Російські пропагандисти спробували розганяти вигаданий "першоквітневий жарт" глави МЗС Латвії

У російських інформаційних ресурсах масштабно поширювали історію про невдалий першоквітневий жарт глави МЗС Латвії щодо членства України в ЄС, яка виявилася фейком.

Про це повідомляє латвійський портал Delfi, пише "Європейська правда".

На пропагандистських ресурсах Кремля та у багатьох російськомовних Телеграм-каналах почали розповідати, що Едгарс Рінкевичс нібито опублікував 1 квітня твіт про те, що Україну скоро приймуть до ЄС, а потім буцімто вибачився за некоректний жарт і видалив твіт.

В МЗС Латвії заперечили латвійським журналістам, що такі дописи взагалі публікувалися. "Це зумисна маніпуляція та брехня російської пропаганди", - прокоментував комунікаційний радник міністра.

Delfi після своєї перевірки через огляд відповідей на твіти Рінкевичса та інструменти роботи з архівом сторінок вважають, що вигаданих твітів справді не існувало.

Вони також звернули увагу, що в усіх російських ресурсах, від програми Скабєєвої до анонімних акаунтів у Twitter і Телеграм-каналів, поширювали один і той самий знімок екрана.

"Російські пропагандисти у такому відчаї, що їм доводиться щось фабрикувати й щосили брехати. Але це не допоможе – Україна переможе", - прокоментував Едгарс Рінкевичс.

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Нагадаємо, у Литві на початку березня розповідали, що російськомовні жителі Клайпеди почали масово отримувати дивні дзвінки від імені нібито співробітників Міграційної служби, які говорять лише російською; на думку контррозвідки, це була російська інформаційна операція.