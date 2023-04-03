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На Херсонщині чоловік підірвався на російській вибухівці, намагаючись її перенести

Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 квітня 2023, 15:56
На Херсонщині чоловік підірвався на російській вибухівці, намагаючись її перенести
Фото: Getty Images

Поблизу села Шляхове Бериславської громади Херсонської області 60-літній чоловік загинув, намагаючись самотужки перенести вибухонебезпечний предмет російського походження.

Джерело: пресслужба Херсонської ОВА

Дослівно: "60-річний чоловік намагався самотужки перенести невідомий вибухонебезпечний предмет. Вибухівка здетонувала у нього в руках".

Деталі: Повідомляється, що травми, отримані через детонацію вибухівки, виявилися надто тяжкими - чоловік загинув на місці.

В ОВА нагадали, що значна більшість територій Херсонщини усіяні російськими мінами, розтяжками та боєприпасами. Тому потрібно бути максимально обережними, аби уникнути трагедії.

Знати більше: Десятки років та мільярди доларів. Коли розмінують українські поля та міста?

Що було раніше: У березні за підсумками засідання Національного органу з питань протимінної діяльності було затверджено план заходів із розмінування сільськогосподарських земель для сівби.

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Теми: війнаУкраїнаХерсонська областьжертви
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