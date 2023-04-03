Затримано агента РФ, який розпалював антисемітські настрої на Закарпатті – СБУ
Служба безпеки Україні в ході спецоперації затримали мешканця Закарпаття, який за вказівкою спецслужб РФ штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні.
Деталі: СБУ в Telegram
Деталі: Повідомляється, що в грудні 2022 року чоловік приховано наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв.
Крім того, він надіслав лідеру єврейської громади "авторську" псевдонаукову працю, в якій "обґрунтовує" свою ненависть до цієї національності.
Встановлено, що до 2014 року фігурант проживав у Росії. Наразі співробітники СБУ вивчають зв’язки чоловіка зі спецслужбами РФ.
Під час обшуку у помешканні зловмисника виявлено прокремлівську літературу.
На підставі зібраних доказів чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу (розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті).