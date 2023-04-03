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Затримано агента РФ, який розпалював антисемітські настрої на Закарпатті – СБУ

Євген КізіловПонеділок, 3 квітня 2023, 16:13
Затримано агента РФ, який розпалював антисемітські настрої на Закарпатті – СБУ
Фото СБУ

Служба безпеки Україні в ході спецоперації затримали мешканця Закарпаття, який за вказівкою спецслужб РФ штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні.

Деталі: СБУ в Telegram

Деталі: Повідомляється, що в грудні 2022 року чоловік приховано наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв.

 
Фото СБУ

Крім того, він надіслав лідеру єврейської громади "авторську" псевдонаукову працю, в якій "обґрунтовує" свою ненависть до цієї національності.

Встановлено, що до 2014 року фігурант проживав у Росії. Наразі співробітники СБУ вивчають зв’язки чоловіка зі спецслужбами РФ.

Під час обшуку у помешканні зловмисника виявлено прокремлівську літературу.

 
Фото СБУ

На підставі зібраних доказів чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу (розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті).

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Теми: ЗакарпаттяРосіякримінал
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