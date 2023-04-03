"Мадяри добре роблять". Що думають мешканці Закарпаття про політику Орбана
Понеділок, 3 квітня 2023, 16:25
Репортери "Української правди" запитали на вулицях Берегова та Мукачева Закарпатської області, як на кордоні з Угорщиною ставляться до позиції Будапешта щодо російсько-української війни.
Що думають про блокування урядом Орбана ініціатив ЄС та НАТО, направлених проти режима Путіна?
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Повний репортаж про те, як пропаганда, гроші та офіційна політика Будапешта впливають на життя у Закарпатській области – читайте та дивіться незабаром на "Українській правді".
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