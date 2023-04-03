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Китайський аеростат, збитий над США, зібрав розвіддані із секретних військових об’єктів – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 16:41

Китайський аеростат, збитий над повітряним простором США на початку лютого цього року, зміг отримати розвідувальні дані з кількох секретних військових об’єктів і дистанційно їх передати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в понеділок повідомив NBC News із посиланням на двох чинних і одного колишнього високопосадовця США.

За словами співрозмовників видання, Китай контролював аеростат, тому він міг кілька разів пролітати над певними об'єктами й передавати зібрану інформацію назад до Пекіна в реальному часі.

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Джерела NBC News зазначають, що розвіддані, зібрані Китаєм, були передусім перехопленнями електронних сигналів систем озброєння або повідомлень персоналу об’єктів, про візуальні дані не йдеться.

Аеростат міг би отримати більше розвідданих, якби США не перешкоджали його роботі, перешкоджаючи переміщенню довкола потенційних цілей і перехопленню електронних сигналів, ідеться в матеріалі.

Попередній аналіз решток аеростата, який було збито над водами США в лютому, виявив на ньому механізм самознищення. Наразі незрозуміло, чому Китай його не використав – або вирішив не застосовувати, або він не спрацював, додали джерела.

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Нагадаємо, над територією Північної Америки за лютий збили чотири об’єкти, лише один з яких чітко ідентифікували як повітряну кулю. Американські фахівці виловили з океану чимало уламків обладнання, яке було на ній, та досліджують їх. 

Китай намагався переконати, що куля збилася з маршруту та звинуватив США у надмірній реакції, а згодом Пекін заявив, що нібито з початку 2022 року фіксував над власною територією більше десятка таких апаратів із США. У Білому домі ці звинувачення відкинули. 

США досі не встановили, якій організації належали аеростати, хоча президент США Джо Байден у лютому заявляв, що їх могли використовувати приватні установи з дослідницькою метою.

Теми: КитайСША
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