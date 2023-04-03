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Зеленський побажав Путіну провести решту днів у підвалі з відром замість туалету

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 квітня 2023, 16:56
Зеленський побажав Путіну провести решту днів у підвалі з відром замість туалету
фото ОП

Президент Володимир Зеленський, відвідавши підвал у селі Ягідне на Чернігівщині, де окупанти катували місцевих жителів, побажав президенту РФ Володимиру Путіну провести решту свого життя в таких самих умовах.

Джерело: Зеленський в річницю звільнення села Ягідне, відео Офісу президента

Пряма мова: "Складно сказати доброго ранку всім… через те, що ми побачили. Хочу подякувати місцевим людям. Вони пройшли катування і шлях героїв. Від дітей до літніх людей. Дякую їм за те, що вижили, змогли дочекатися наших воїнів і розповісти всьому світу про трагедію, яку росіяни разом із їхнім керівництвом принесли на нашу землю".

Деталі: Глава держави згадав, що до окупації в селі Ягідне проживало близько 400 людей. 370 із них пройшли підвал місцевої школи (200 квадратних метрів), який загарбники перетворили на катівню. Серед бранців, за свідченнми очевидців, були і немовлята. 11 людей загинули.

 
фото оп

Зеленський наголосив, як важливо, щоб світ (під час робочої поїздки в Чернігівську область нині його супроводжували віцеканцлер Німеччини Роберт Габек і генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич) бачив такі підвали, щоб зрозуміти, з яким злом стикнулася наша держава. Щоб світ розумів, наскільки важливо допомагати Україні, або думати, як знайти спосіб говорити з Російською Федерацією, знайти дипломатичний шлях до цих убивць і негідних людей.

 
фото оп

Пряма мова: "Можу додати тільки одне: побачивши все це, можу побажати президенту Росії провести решту своїх днів у підвалі і з відром замість туалету".

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Теми: ЗеленськийПутінвійна
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