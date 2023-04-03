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На базі США в Нідерландах могла зазнати пошкодження ядерна бомба – звіт

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 17:11
На базі США в Нідерландах могла зазнати пошкодження ядерна бомба – звіт
Ядерна зброя на авіабазі Фолькель, фото з fas.org

Фотографія з американської військової бази Фолькель у Нідерландах, опублікована в презентації для студентів, може вказувати на невідомий раніше інцидент із тактичною ядерною бомбою В51, що стався до 2022 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у звіті Федерації американських науковців (FAS).

Автори звіту звернули увагу на фотографію презентації за 2022 рік для студентів, які шукають роботу в Лос-Аламоській національній лабораторії в Нью-Мексико – одному з американських ядерних об'єктів.

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На фото, місце зйомки якого вказане як база повітряних сил Нідерландів Фолькель, видно тактичну ядерну бомбу B61, яку оглядають на предмет пошкоджень американські солдати, зокрема двоє представників підрозділу з утилізації вибухонебезпечних предметів, і цивільний.

 

"Задня частина бомби значно вигнута вліво, а одне з чотирьох хвостових ребер відсутнє. Також є рожева клейка стрічка, яка закриває можливі пошкодження задньої частини хвоста", – йдеться у звіті FAS.

Водночас там підкреслюється, що офіційних підтверджень інциденту немає, як і того, чи на фото зображена саме справжня В61, а не макет, і чи були пошкодження наслідком нещасного випадку або випробувань.

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"Якщо це зображення справді зроблене під час випробування ядерної зброї, то це буде перший задокументований випадок нещодавньої аварії з ядерною зброєю на військово-повітряній базі в Європі", – зазначають у FAS.

В61 – єдина тактична ядерна зброя, що залишилася в арсеналі США. 100 таких бомб зберігаються в Нідерландах, Бельгії, Німеччині, Італії та Туреччині у межах угод про обмін ядерними озброєннями.

Нагадаємо, напередодні Північна Корея заявила, що готова застосувати ядерну зброю після проведення Сполученими Штатами й Південною Кореєю раніше цього тижня масштабних військових навчань.

Теми: ядерна зброяСШАНідерланди
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