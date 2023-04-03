Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На базі США в Нідерландах могла зазнати пошкодження ядерна бомба – звіт

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 17:11
На базі США в Нідерландах могла зазнати пошкодження ядерна бомба – звіт
Ядерна зброя на авіабазі Фолькель, фото з fas.org

Фотографія з американської військової бази Фолькель у Нідерландах, опублікована в презентації для студентів, може вказувати на невідомий раніше інцидент із тактичною ядерною бомбою В51, що стався до 2022 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у звіті Федерації американських науковців (FAS).

Автори звіту звернули увагу на фотографію презентації за 2022 рік для студентів, які шукають роботу в Лос-Аламоській національній лабораторії в Нью-Мексико – одному з американських ядерних об'єктів.

На фото, місце зйомки якого вказане як база повітряних сил Нідерландів Фолькель, видно тактичну ядерну бомбу B61, яку оглядають на предмет пошкоджень американські солдати, зокрема двоє представників підрозділу з утилізації вибухонебезпечних предметів, і цивільний.

 

"Задня частина бомби значно вигнута вліво, а одне з чотирьох хвостових ребер відсутнє. Також є рожева клейка стрічка, яка закриває можливі пошкодження задньої частини хвоста", – йдеться у звіті FAS.

Водночас там підкреслюється, що офіційних підтверджень інциденту немає, як і того, чи на фото зображена саме справжня В61, а не макет, і чи були пошкодження наслідком нещасного випадку або випробувань.

"Якщо це зображення справді зроблене під час випробування ядерної зброї, то це буде перший задокументований випадок нещодавньої аварії з ядерною зброєю на військово-повітряній базі в Європі", – зазначають у FAS.

ВІДЕО ДНЯ

В61 – єдина тактична ядерна зброя, що залишилася в арсеналі США. 100 таких бомб зберігаються в Нідерландах, Бельгії, Німеччині, Італії та Туреччині у межах угод про обмін ядерними озброєннями.

Нагадаємо, напередодні Північна Корея заявила, що готова застосувати ядерну зброю після проведення Сполученими Штатами й Південною Кореєю раніше цього тижня масштабних військових навчань.

Теми: ядерна зброяСШАНідерланди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ексгенерала СБУ Наумова помітили на суді в Сербії

відео"Русский добровольческий корпус" знову наробив шуму в Брянській області

Голову Львівської облради відправили у відставку

Про план контрнаступу знають не більше 5 людей – Данілов

Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, "коли складуться умови" – фон дер Ляєн

В Міноборони пояснили, що стоїть за словами "ситуація в Бахмуті під контролем"

Усі новини...
ядерна зброя
Ядерну зброю в Білорусі "присунуть" до західних кордонів – посол РФ
У партії Орбана лякають "ядерною війною" в Україні
Сестра Кім Чен Ина звинуватила Україну в "манії величі", що можна перемогти Росію
Останні новини
02:28
Білорусь перекинула танки до кордону з Литвою – "Гаюн"
01:51
Білий дім: Тільки Зеленський може визначити, чи вести переговори з РФ
00:58
Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази
00:21
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
23:56
Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування
23:31
Музей у Брюсселі скасував проведення в себе боксерського матчу через погрози
23:15
Естонський політик розповів, як їздив в окупований Маріуполь і не побачив там "викрадених дітей"
22:57
Холод відступить на наступному тижні – синоптик
22:44
У США відповіли Грузії, що мають "достовірну інформацію" про дії підсанкційних суддів
22:36
Після візиту в Польщу Зеленський провів нараду про роботу правоохоронців
Усі новини...
Реклама: