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СБУ повідомила про підозру прокремлівському блогеру-мільйоннику

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 квітня 2023, 18:09
СБУ повідомила про підозру прокремлівському блогеру-мільйоннику
ілюстрація СБУ

Служба безпеки Україну повідомляє, що зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що перебуваючи на території країни-агресора, Подоляка бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб.

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Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу Соловйова.

Під час ефірів закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних угруповань у знищенні цивільної інфраструктури нашої держави.

Також пропагандист масово поширює фейки про події на фронті через власний сайт та канали в Ютуб, Рутуб і Телеграм, які нараховують кілька мільйонів підписників.

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Ініційовані СБУ експертні дослідження підтвердили, що в інтерв’ю та виступах Подоляки наявні факти його підривної діяльності проти України.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Дослівно: "Наразі фігурант перебуває на території РФ. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності".

Теми: СБУпропагандавійна
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