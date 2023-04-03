У високопосадовців в РФ відбирають паспорти, щоб не тікали з країни – FT

Російські спецслужби вилучають паспорти у високопосадовців та керівників державних компаній, щоб запобігти їхньому виїзду за кордон.

Джерело: видання The Financial Times із посиланням на джерела в Росії

Деталі: Як пише FT, ще з радянських часів російські чиновники, які мають доступ до державної таємниці середнього рівня, зобов'язані залишати свої паспорти в сейфах "спеціальних відділів", які є в їхніх міністерствах і компаніях. Але, за словами колишніх чиновників і керівників, російські спецслужби рідко дотримувалися цих правил.

Ситуація змінилася після вторгнення Росії до Криму у 2014 році, коли служби безпеки почали застерігати від поїздок до таких країн, як США і Велика Британія. Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році обмеження стали застосовуватися набагато ширше.

Наприклад, керівникам однієї з найбільших державних промислових компаній заборонено виїжджати без офіційного дозволу за межі Москви на відстань двох годин їзди від міста.

В інших випадках співробітники ФСБ просять здати паспорти колишніх чиновників, які раніше мали доступ до державної таємниці, і навіть тих, хто ніколи не мав такого доступу.

Колишня співробітниця російського центрального банку Олександра Прокопенко розповіла виданню, що паспортні обмеження тепер поширилися не лише на осіб, які мають допуск до державної таємниці.

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Пряма мова: "Тепер вони приходять до певних людей і кажуть: "Будь ласка, здайте свої червоні цивільні паспорти, тому що ви маєте доступ до секретної інформації для батьківщини, отже ми хочемо контролювати ваші пересування…

Фактично будь-яка інформація може бути визнана секретною, тому співробітники ФСБ починають говорити вам, що ви володієте секретною інформацією. Що це за інформація? Чому вона секретна і хто це вирішує? Ніхто не знає".

Більше деталей: Як зауважує FT, ці кроки пов'язані з тим, що серед еліти зростає невдоволення війною в Україні та її впливом на їхні життя. Російські чиновники й олігархи, які колись могли витрачати свої багатства на особняки, яхти та елітні школи для своїх дітей на Заході, тепер мусять обмежуватися країнами, які вважаються "дружніми". Про це розповіли кілька представників російської еліти.

Навіть прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що Росія посилила обмеження на виїзд за кордон для тих, хто працює в "чутливих" сферах. Це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

Пряма мова: "Для цього існують більш жорсткі правила. Подекуди вони формалізовані, а подекуди залежать від конкретного рішення ... щодо конкретних співробітників.

З початком спеціальної військової операції цьому питанню приділяється більше уваги".