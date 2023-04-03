Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У високопосадовців в РФ відбирають паспорти, щоб не тікали з країни – FT

Євген КізіловПонеділок, 3 квітня 2023, 18:16
У високопосадовців в РФ відбирають паспорти, щоб не тікали з країни – FT
Getty Images

Російські спецслужби вилучають паспорти у високопосадовців та керівників державних компаній, щоб запобігти їхньому виїзду за кордон.

Джерело: видання The Financial Times із посиланням на джерела в Росії

Деталі: Як пише FT, ще з радянських часів російські чиновники, які мають доступ до державної таємниці середнього рівня, зобов'язані залишати свої паспорти в сейфах "спеціальних відділів", які є в їхніх міністерствах і компаніях. Але, за словами колишніх чиновників і керівників, російські спецслужби рідко дотримувалися цих правил.

Ситуація змінилася після вторгнення Росії до Криму у 2014 році, коли служби безпеки почали застерігати від поїздок до таких країн, як США і Велика Британія. Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році обмеження стали застосовуватися набагато ширше.

Наприклад, керівникам однієї з найбільших державних промислових компаній заборонено виїжджати без офіційного дозволу за межі Москви на відстань двох годин їзди від міста.

В інших випадках співробітники ФСБ просять здати паспорти колишніх чиновників, які раніше мали доступ до державної таємниці, і навіть тих, хто ніколи не мав такого доступу.

Колишня співробітниця російського центрального банку Олександра Прокопенко розповіла виданню, що паспортні обмеження тепер поширилися не лише на осіб, які мають допуск до державної таємниці.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Тепер вони приходять до певних людей і кажуть: "Будь ласка, здайте свої червоні цивільні паспорти, тому що ви маєте доступ до секретної інформації для батьківщини, отже ми хочемо контролювати ваші пересування…

Фактично будь-яка інформація може бути визнана секретною, тому співробітники ФСБ починають говорити вам, що ви володієте секретною інформацією. Що це за інформація? Чому вона секретна і хто це вирішує? Ніхто не знає".

Більше деталей: Як зауважує FT, ці кроки пов'язані з тим, що серед еліти зростає невдоволення війною в Україні та її впливом на їхні життя. Російські чиновники й олігархи, які колись могли витрачати свої багатства на особняки, яхти та елітні школи для своїх дітей на Заході, тепер мусять обмежуватися країнами, які вважаються "дружніми". Про це розповіли кілька представників російської еліти.

Навіть прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що Росія посилила обмеження на виїзд за кордон для тих, хто працює в "чутливих" сферах. Це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

Пряма мова: "Для цього існують більш жорсткі правила. Подекуди вони формалізовані, а подекуди залежать від конкретного рішення ... щодо конкретних співробітників.

З початком спеціальної військової операції цьому питанню приділяється більше уваги".

Теми: Росіяміграціякордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ексгенерала СБУ Наумова помітили на суді в Сербії

відео"Русский добровольческий корпус" знову наробив шуму в Брянській області

Голову Львівської облради відправили у відставку

Про план контрнаступу знають не більше 5 людей – Данілов

Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, "коли складуться умови" – фон дер Ляєн

В Міноборони пояснили, що стоїть за словами "ситуація в Бахмуті під контролем"

Усі новини...
Росія
У Брянській області РФ заявляють про атаку дрона на військкомат і МВС
З'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією Татарського – росЗМІ
Мінспорту придумало покарання для федерацій, які не бойкотуватимуть росіян
Останні новини
02:28
Білорусь перекинула танки до кордону з Литвою – "Гаюн"
01:51
Білий дім: Тільки Зеленський може визначити, чи вести переговори з РФ
00:58
Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази
00:21
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
23:56
Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування
23:31
Музей у Брюсселі скасував проведення в себе боксерського матчу через погрози
23:15
Естонський політик розповів, як їздив в окупований Маріуполь і не побачив там "викрадених дітей"
22:57
Холод відступить на наступному тижні – синоптик
22:44
У США відповіли Грузії, що мають "достовірну інформацію" про дії підсанкційних суддів
22:36
Після візиту в Польщу Зеленський провів нараду про роботу правоохоронців
Усі новини...
Реклама: