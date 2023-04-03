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Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 18:17

Рада федерації Росії в понеділок ухвалила рішення перестати сплачувати внески до бюджету Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив спікер Державної думи Росії В’ячеслав Володін.

"Сьогодні (в понеділок. – Ред.) на Раді розглянуто питання про сплату Росією внесків до бюджету Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва. Ухвалено рішення призупинити виплату внесків за 2023 рік і перезарахувати на цей рік внесок, який Росія сплатила у 2022 році", – заявив Володін.

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За його словами, російська делегація натрапила на спроби перешкоджання роботи в Парламентській асамблеї ОБСЄ, тому Москва не бачить сенсу "платити за те, у чому не брали участі".

"Якщо не дадуть працювати і цього року, вимагатимемо, щоб повернули раніше виплачений внесок", – додав він.

Ще в січні голова російської делегації на ПА ОБСЄ Пьотр Толстой заявив, що через недопущення делегації на сесії у Великій Британії та Польщі Росія може розглянути питання про припинення сплати свого внеску.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що з листопада 2022 року постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї ОБСЄ бойкотує роботу організації після того, як постійний комітет не зміг змінити правила для вигнання Росії.

Зокрема українські депутати не брали участі в Зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ в Австрії, натомість організувавши акцію протесту з представниками української громади.

Минулого року президент України Володимир Зеленський розкритикував ОБСЄ за недостатню участь у спробах змусити Росію припинити війну проти України. Зеленський зауважив, що через 9 місяців безперервних злочинів Росія залишається одним із членів Парламентської асамблеї організації.

Теми: РосіяОБСЄгроші
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