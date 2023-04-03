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Росіяни готують "евакуаційні" списки цивільних на Херсонщині – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 3 квітня 2023, 19:50
Росіяни готують евакуаційні списки цивільних на Херсонщині – Генштаб
РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ФОТО GETTY IMAGES

Російські окупанти складають списки цивільних на "евакуацію" зі Скадовського району Херсонщини на територію Криму та Росії.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Дослівно: "У Скадовському районі Херсонської області російська окупаційна "влада" розпочала складання списків осіб із числа місцевих жителів, які погоджуються на "евакуацію" до Криму або на територію РФ". 

Деталі: Повідомляється, що "евакуація" поки проводитиметься на добровільній основі. У першу чергу вивозитимуть жінок та дітей.

Що цьому передувало: 

  • Окупанти оголошували евакуацію з Херсона перед звільненням міста Збройними силами України міста у листопаді минулого року.

Теми: Херсонська областьдепортація Генштабокупація
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