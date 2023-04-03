Росіяни готують "евакуаційні" списки цивільних на Херсонщині – Генштаб
Понеділок, 3 квітня 2023, 19:50
Російські окупанти складають списки цивільних на "евакуацію" зі Скадовського району Херсонщини на територію Криму та Росії.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "У Скадовському районі Херсонської області російська окупаційна "влада" розпочала складання списків осіб із числа місцевих жителів, які погоджуються на "евакуацію" до Криму або на територію РФ".
Деталі: Повідомляється, що "евакуація" поки проводитиметься на добровільній основі. У першу чергу вивозитимуть жінок та дітей.
Що цьому передувало:
- Окупанти оголошували евакуацію з Херсона перед звільненням міста Збройними силами України міста у листопаді минулого року.