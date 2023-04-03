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Зеленський зустрівся з гендиректоркою ЮНЕСКО: отримав сертифікат для Одеси

Євген КізіловПонеділок, 3 квітня 2023, 20:29
Зеленський зустрівся з гендиректоркою ЮНЕСКО: отримав сертифікат для Одеси
Володимир Зеленський та Одрі Азулє, фото ОП

На Чернігівщині президент Володимир Зеленський провів переговори з генеральним директором ЮНЕСКО Одрі Азулє, яка перебуває з візитом в Україні.

Джерело: сайт президента

Пряма мова Зеленського: "Дякую за реальні результати вашої роботи й підтримки України. Ми воюємо на полі бою за цінності демократії, свою свободу та незалежність, за майбутнє наших дітей, а також за наші історичні цінності й культурне надбання. Дуже важливо їх захистити".

Деталі: Глава держави зазначив, що свідченням солідарності України та цієї міжнародної організації стало, зокрема, створення у Києві офісу зв'язку ЮНЕСКО.

 

Зеленський поінформував Азулє про зруйновані та пошкоджені Росією українські культурні об’єкти, наголосивши, що їх загальна кількість становить близько 1190, а також про викрадення та незаконне вивезення українських культурних цінностей із тимчасово окупованих територій.

Під час зустрічі Азулє передала українському президенту сертифікат про внесення історичного центру міста Одеса до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою.

 

Зеленський висловив переконання у важливості включення до списку ЮНЕСКО й інших українських об’єктів культурної спадщини, зокрема історичного центру Чернігова.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У січні історичний центр Одеси внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Теми: ЮНЕСКОЗеленський
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