Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нідерланди виділяють Україні пакет допомоги на 274 млн євро

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 20:40

Уряд Нідерландів у понеділок оголосив про виділення першого у 2023 році комплексного пакета допомоги Україні на загальну суму у 274 мільйони євро.

Про це йдеться у спільній заяві міністерки зовнішньої торгівлі та співробітництва з метою розвитку Ліше Шрайнемахер та міністра закордонних справ Вопке Хукстри у Палаті представників Нідерландів, яку цитує "Європейська правда".

Пакет допомоги на 274 мільйони євро є частиною зарезервованих урядом Нідерландів 2,5 мільярда євро на підтримку України протягом 2023 року.

Із них 180 мільйонів євро призначені на гуманітарну допомогу, сільське господарство та відновлення, а решта 94 млн євро – на нелетальну підтримку українських Збройних Сил, боротьбу з безкарністю та збереження культурної спадщини.

Зокрема 20 мільйонів євро з "гуманітарної частини" пакета підуть на гуманітарну допомогу, 10 мільйонів євро - на психічне здоров'я і психосоціальну підтримку, ще стільки ж – на розмінування сільськогосподарських угідь. 

Окремо 40 мільйонів євро будуть спрямовані на закупівлю насіння та обладнання для українського сільського господарства, а ще 100 мільйонів євро – на відновлення лікарень і системи охорони здоров'я, енергопостачання, житлового будівництва та інфраструктури.

Що стосується іншої частини пакета допомоги, то 75 мільйонів євро з нього підуть на зміцнення співпраці між Україною і НАТО, а 14 мільйонів євро – на створення Реєстру завданих воєнними діями РФ збитків у Гаазі та сприяння розслідуванню воєнних злочинів в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Ще п’ять мільйонів євро буде витрачено на "захист та збереження культури, що визначає ідентичність України".

Нагадаємо, станом на початок лютого Нідерланди надали Україні військової допомоги на суму у 1,07 мільярда євро.

Теми: Нідерландидопомога Українігроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Три російські МіГи вилетіли з Білорусі в РФ

фотоУ Львові зносять самобуд УПЦ МП

фото, відео Журналісти знайшли "невелику хату" митрополита Павла на 580 квадратів

У 86-річного Берлусконі діагностували лейкемію – ЗМІ

Міноборони Британії прогнозує нові звільнення топ-військових РФ через провали в Україні

В ОП не виключають переговорів із РФ щодо Криму, якщо ЗСУ дійдуть до його кордонів

Усі новини...
Нідерланди
На базі США в Нідерландах могла зазнати пошкодження ядерна бомба – звіт
Нідерланди передали Україні 11 собак-саперів
У Нідерландах на підбитому російському танку невідомі намалювали символ Z
Останні новини
14:20
Сейм Литви: Саміт у Вільнюсі повинен запросити Україну в НАТО
14:20
Штутгартський музей прибрав підпис "російська художниця" в інформації про Олександру Екстер
14:20
Путін на зустрічі з Пушиліним визнав, що ЗСУ завдають втрат армії РФ
14:17
Подоляк заявив, що Україна не збирається торгуватись з Росією щодо Криму
14:06
Макрон у Пекіні закликав лідера Китаю переконати Росію припинити війну в Україні
13:59
У КМДА підрахували кількість туристів у столиці за 2022 рік
13:58
Курс валют на 6 квітня: гривня слабне проти долара та євро
13:50
За бороду витягати не будемо, але рішення виконають – Данілов про виселення УПЦ МП з Лаври
13:47
Росіяни в Криму вивели військову техніку з місць зберігання на північ – супутникові знімки
13:41
У Bayer розповіли деталі про 60 мільйонів євро інвестицій в Україну
Усі новини...
Реклама: