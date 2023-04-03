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РФ відкриває центри для деукраїнізації в окупованій Запорізькій області – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 3 квітня 2023, 21:38
РФ відкриває центри для деукраїнізації в окупованій Запорізькій області – ЦНС
Мітинг у Мелітолі 7 березня 2022 року, фото shutterstock

Росія планує відкрити пропагандистські центри для деукраїнізації в окупованій частині Запорізької області.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Дослівно: "Аналіз інформаційного поля ТОТ Запорізької області вказує на розгортання цілеспрямованої кампанії щодо нав’язування місцевому населенню російської ідентичності та примусу до інтеграції в соціально-культурний простір РФ.

Активно поширюється заява голови Федерального агентства зі справ національностей РФ Євгена Баринова, в якій він анонсував відкриття мережі представництв даного агентства на ТОТ Запорізької області з метою "зміцнення російської ідентичності та міжнаціональної єдності у регіонах, які лише нещодавно звільнили з-під гніту української пропаганди".

Деталі: Повідомляється, що діяльність створених представництв буде сконцентровано на залученні різних соціальних груп населення окупованих територій Запорізької області до співпраці з російськими громадськими організаціями, створенні спільних програм "просвітницької роботи", а також активному запровадженню "гуманітарних програм".

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Теми: Запорізька областьпропагандаокупація
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