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ЗМІ: Столтенберг пропонує членам НАТО виділяти по 500 млн євро на рік для України

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 22:16

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг просить країни-члени виділяти по 500 мільйонів євро на рік для Комплексного пакета допомоги Україні, через який вона отримує нелетальну допомогу.

Про це, як пише "Європейська правда", пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Очільник НАТО прагне, щоб союзники збільшили внески до фонду Комплексного пакета допомоги Україні (CAP), який передбачає короткострокову допомогу, як-то паливо, захисне спорядження і засоби протидії російському вторгненню.

Також CAP спрямований на надання Україні довгострокової підтримки для модернізації її збройних сил і досягнення стандартів оперативної сумісності НАТО. Водночас деталі пропозиції Столтенберга, за даними джерел Bloomberg, ще належить опрацювати.

Як зазначає агенція, допомога Україні в переході на стандарти НАТО може також допомогти союзникам підтримувати летальну підтримку за допомогою постачання сучасного озброєння на тлі вичерпання запасів радянської техніки.

Нагадаємо, генсек НАТО в понеділок заявив, що міністри закордонних справ країн-членів Альянсу у вівторок погодять старт розробки багаторічної програми підтримки для України, яка передбачатиме й підтримку по завершенні війни з Росією.

Нагадаємо, Комплексний пакет допомоги Україні було запроваджено після саміту НАТО у Варшаві у 2016 році. Він спрямований на надання нелетальної допомоги й покращення взаємосумісності українських івійськових зі стандартами Альянсу. Летальну допомогу, як відомо, надають окремо країни-члени Альянсу.

ВІДЕО ДНЯ

Загальний обсяг допомоги НАТО та його членів Україні з початку повномасштабної війни вже перевищив 150 мільярдів євро.

Теми: НАТОдопомога Українігроші
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