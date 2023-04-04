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Сумщина: за добу росіяни тричі обстріляли область

"Українська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 00:17
Сумщина: за добу росіяни тричі обстріляли область
Вибухи. Ілюстративне фото GETTY IMAGES

Протягом 3 квітня російські окупанти 3 рази обстрілювали Білопільську громаду Сумської області.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: Зазначається, що на території Білопільської громади впродовж доби зафіксовано 14 "прильотів" з міномету та 100 пострілів з АГС.

Внаслідок ворожих обстрілів обійшлося без наслідків.

В ОВА також повідомили, що формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

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Теми: Сумська областьобстріл
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