Сумщина: за добу росіяни тричі обстріляли область

Протягом 3 квітня російські окупанти 3 рази обстрілювали Білопільську громаду Сумської області.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: Зазначається, що на території Білопільської громади впродовж доби зафіксовано 14 "прильотів" з міномету та 100 пострілів з АГС.

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Внаслідок ворожих обстрілів обійшлося без наслідків.

В ОВА також повідомили, що формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.