Ворожі безпілотники завдали удари по Одесі – РВА

Вночі 4 квітня російські безпілотники завдали удари по Одесі та Одеському району.

Джерело: Одеська районна військова адміністрація у Telegram з посиланням на начальника адміністрації Юрія Крука

Пряма мова: "Ворог завдав удари по Одесі та Одеському району ударними БпЛА. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття".

Деталі: Начальник Одеської РВА також повідомив, що можлива друга хвиля атаки безпілотників, а тому закликав мешканців Одеського району не нехтувати сигналами повітряної тривоги і знаходитися в укриттях.

Що цьому передувало: Вночі 4 квітня в Одесі прогриміли вибухи, в момент вибухів у місті не оголошували повітряну тривогу.