Ворожі безпілотники завдали удари по Одесі – РВА
Вівторок, 4 квітня 2023, 02:33
Вночі 4 квітня російські безпілотники завдали удари по Одесі та Одеському району.
Джерело: Одеська районна військова адміністрація у Telegram з посиланням на начальника адміністрації Юрія Крука
Пряма мова: "Ворог завдав удари по Одесі та Одеському району ударними БпЛА. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття".
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Деталі: Начальник Одеської РВА також повідомив, що можлива друга хвиля атаки безпілотників, а тому закликав мешканців Одеського району не нехтувати сигналами повітряної тривоги і знаходитися в укриттях.
Що цьому передувало: Вночі 4 квітня в Одесі прогриміли вибухи, в момент вибухів у місті не оголошували повітряну тривогу.