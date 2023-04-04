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Ворожі безпілотники завдали удари по Одесі – РВА

"Українська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 02:33
Ворожі безпілотники завдали удари по Одесі – РВА
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Вночі 4 квітня російські безпілотники завдали удари по Одесі та Одеському району.

Джерело: Одеська районна військова адміністрація у Telegram з посиланням на начальника адміністрації Юрія Крука

Пряма мова: "Ворог завдав удари по Одесі та Одеському району ударними БпЛА. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття".

Деталі: Начальник Одеської РВА також повідомив, що можлива друга хвиля атаки безпілотників, а тому закликав мешканців Одеського району не нехтувати сигналами повітряної тривоги і знаходитися в укриттях.

Що цьому передувало: Вночі 4 квітня в Одесі прогриміли вибухи, в момент вибухів у місті не оголошували повітряну тривогу.

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Теми: Одесабезпілотники
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