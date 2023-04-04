Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У березні жертвами агресії РФ стали 765 українців – ООН

"Українська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 04:06
У березні жертвами агресії РФ стали 765 українців – ООН
Символіка ООН. ФОТО: UN.ORG

З 1 до 31 березня цього року жертвами війни в Україні стали 765 цивільних людей.

Джерело: звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини

Деталі: У березні в Україні зафіксувало загибель 178 цивільних осіб, а 587 людей отримали поранення, йдеться у звіті.

За даними ООН, найбільше жертв спричинило використання вибухової зброї з широкою зоною ураження, мін та вибухонебезпечних предметів.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ ООН зафіксувала загибель 8451 та поранення 14 156 осіб серед цивільного населення України.

Зазначається, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки дані із зони бойових дій надходять із  запізненням.

Теми: ООНжертвиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ексгенерала СБУ Наумова помітили на суді в Сербії

відео"Русский добровольческий корпус" знову наробив шуму в Брянській області

Голову Львівської облради відправили у відставку

Про план контрнаступу знають не більше 5 людей – Данілов

Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, "коли складуться умови" – фон дер Ляєн

В Міноборони пояснили, що стоїть за словами "ситуація в Бахмуті під контролем"

Усі новини...
ООН
Зеленський: Кремль не прикриється кріслом у Радбезі ООН, відповідальність буде
Понад 5 млн українців отримали тимчасовий захист у Європі – ООН
Боррель про головування Росії в Радбезі ООН: Доречне до 1 квітня
Останні новини
02:28
Білорусь перекинула танки до кордону з Литвою – "Гаюн"
01:51
Білий дім: Тільки Зеленський може визначити, чи вести переговори з РФ
00:58
Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази
00:21
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
23:56
Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування
23:31
Музей у Брюсселі скасував проведення в себе боксерського матчу через погрози
23:15
Естонський політик розповів, як їздив в окупований Маріуполь і не побачив там "викрадених дітей"
22:57
Холод відступить на наступному тижні – синоптик
22:44
У США відповіли Грузії, що мають "достовірну інформацію" про дії підсанкційних суддів
22:36
Після візиту в Польщу Зеленський провів нараду про роботу правоохоронців
Усі новини...
Реклама: