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У березні жертвами агресії РФ стали 765 українців – ООН

"Українська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 04:06
У березні жертвами агресії РФ стали 765 українців – ООН
Символіка ООН. ФОТО: UN.ORG

З 1 до 31 березня цього року жертвами війни в Україні стали 765 цивільних людей.

Джерело: звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини

Деталі: У березні в Україні зафіксувало загибель 178 цивільних осіб, а 587 людей отримали поранення, йдеться у звіті.

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За даними ООН, найбільше жертв спричинило використання вибухової зброї з широкою зоною ураження, мін та вибухонебезпечних предметів.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ ООН зафіксувала загибель 8451 та поранення 14 156 осіб серед цивільного населення України.

Зазначається, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки дані із зони бойових дій надходять із  запізненням.

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Теми: ООНжертвиРосія
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