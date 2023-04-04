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РФ побудувала в Криму мережу траншей і загороджень – WP

"Українська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 05:35
РФ побудувала в Криму мережу траншей і загороджень – WP
ТРАНШЕЇ НА ПЛЯЖІ В КРИМУ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ГУР УКРАЇНИ

Росія почала готувати анексований Крим до українського контрнаступу, лише за кілька тижнів окупанти побудували на півострові цілу мережу окопів і загороджень.

Джерело: The Washington Post з посиланням на супутникові фотографії компанії Maxar

Деталі: WP пише, що окупанти спорудили укріплення в районах населених пунктів Медведівка, Вітіно та в інших частинах Криму.

Уздовж узбережжя Чорного моря росіяни встановили протитанкові обрубки, рови та артилерійські установки. На знімку з боку озера Сиваш видно цілу мережу окопів, довжина яких у деяких випадках перевищує 900 метрів. Там також встановлені три ряди "зубів дракона" – бетонних протитанкових загороджень у формі пірамід.

 

WP пише, що "зовсім недавно" Росія значно зміцнила позиції на межі Криму з материковою частиною України.

На знімку села Вітіно в Саакському районі Криму, зробленому 27 лютого, видно порожній берег. Проте вже 12 березня біля моря з'явилась лінія окопів. На одному із знімків, зроблених біля Вітіно, також видно кілька артилерійських установок, встановлених в окопах, що аналітикам важко пояснити з точки зору військової логіки.

 

Оборонні споруди у більшості випадків, відзначає видання, з'явилися біля природних водних загороджень, таких як берег моря або канали, що створює додаткові перепони у разі наступу ЗСУ.

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Крим можна тепер вважати "однією з найбільш укріплених" територій у зоні війни, наголошує видання.

WP зазначає, що для риття окопів російська армія використовує військовий траншеєкопач радянських часів БТМ-3, який здатний викопувати траншеї зі швидкістю 80 м на год, навіть коли земля промерзла. Крім того, пише видання, так зване керівництво Криму залучило до риття траншей на узбережжі місцевих робітників за оплату $90 на день.

На думку директора російської програми в Центрі військово-морського аналізу США Майкла Кофмана, Україна навряд чи зважиться на захоплення Криму "у класичному сенсі", але швидше вдасться до тактики постійного вимотування та встановлення вогневого контролю над півостровом.

"З часом це може зробити ситуацію в Криму нестерпною, і в результаті Росії, можливо, доведеться піти на переговори про його статус", – сказав Кофман у коментарі виданню.

Теми: КримРосія
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