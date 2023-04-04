Сили оборони відбили майже 70 ворожих атак – зведення

Протягом 3 квітня Сили оборони України відбили 69 атак противника на 4 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна, протягом минулої доби було відбито 69 атак окупантів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. РФ надалі використовує повітряний простір та територію Білорусі, її військову інфраструктуру. На білоруських полігонах здійснюється підготовка підрозділів збройних сил російської федерації. Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Волфине, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Зибине, Волохівка, Рублене та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Петро-Іванівка, Новомлинськ, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка Харківської області; Крохмальне Луганської області та Терни і Серебрянка Донецької області.

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На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Невське, Кремінна, Діброва та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Веселе, Званівка, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили 32 атаки противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали населені пункти, що знаходяться у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шульгине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав. Ворог здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії противник активно застосовував БпЛА. Ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, нарощував оборонні спроможності. Ворог здійснив обстріли населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Кам'янське Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області та міста Херсон.

Авіація сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БпЛА, а ракетники і артилеристи уразили район зосередження живої сили противника.