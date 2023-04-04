Світоліна повернулася в тенісний тур після декрету

Українська тенісистка Еліна Світоліна провела перший офіційний матч з березня минулого року.

Джерело: Великий теніс України

Деталі: Повідомляється, що у першому сеті Світоліна зробили по два брейки, при цьому тенісистка відіграла один сетбол на своїй подачі за рахунку 4:5. На тай-брейку українка програвала 1:3, після чого взяла шість розіграшів поспіль.

Другий сет розпочався з десяти поспіль програних розіграшів Світоліною, після чого українка все ж утримала свою подачу в третьому геймі. У п'ятому геймі українка програла ще один гейм на своїй подачі і Путінцева довела сет до перемоги.

У вирішальній партії, пише BTU, тенісистки обмінялися брейками в перших двох геймах і далі утримували свої подачі до рахунку 3:3. У сьомому геймі Путінцева зробила брейк, який Світоліна одразу ж повернула. У дев'ятому геймі українка знову не змогла втримати свою подачу, і тенісистка з Казахстану з першої спроби подала на матч.

Поєдинок тривав 2 години 48 хвилин.

Еліна Світоліна та Юлія Путніцева вдев'яте зіграли на професійному рівні. Втретє перемогу здобула Путінцева, перервавши серію з шести поразок у матчах зі Світоліною.

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Зазначається, що Світоліна лише шість місяців тому стала мамою і не виступала в турі з березня минулого року. У жовтні 2022-го тенісистка народила доньку, яку разом із чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом, назвала Скай.

Довідково. Через ігрову перерву в рік Світоліна опустилася у світовому рейтингу WTA з 27-ї позиції на 1081-шу. Рейтинг є основним фактором для допуску тенісистів до турнірів, та попри значне падіння у списку Світоліна зберігає право заявлятися на змагання топрівня. Це пов'язано з політикою WTA щодо спортсменок, які повертаються до туру після вагітності або травми.

Згідно з правилами WTA, які було оновлено в 2019 році, після декрету тенісистки можуть отримати для заявки на турніри спеціальний рейтинг, ідентичний до того, що був на момент зупинки виступів. Тобто Еліна Світоліна може грати в турі як 27-а ракетка світу, хоча фактично є поза топ-1000.

Утім, така опція має обмеження. По-перше, "заморозити" рейтинг можна лише двічі за кар'єру. По-друге, якщо спортсменка не брала участі в офіційних матчах або іншому виді спорту від шести місяців до року (52 тижні), то захищеним рейтингом вона може скористатися на восьми турнірах за рік. Якщо ж тенісистка була відсутня рік або довше, за такою системою їй доступні 12 турнірів упродовж року. Світоліна відповідає другому критерію, адже пропустила рівно 52 тижні.

Серед цих турнірів тенісистка може обрати щонайбільше два грендслеми та два змагання категорії WTA 1000, на яких скористається спецрейтингом. На решту змагань тенісистки можуть заявлятися або за загальними правилами, або завдяки вайлдкард, тобто запрошенню, від організаторів. Останніх можуть виділити шість на рік або дев'ять, якщо спортсменка грає в турі щонайменше 10 років.

Спеціальний рейтинг доступний упродовж трьох років від дня народження дитини. Тенісисткам, які робили паузу в кар'єрі через усиновлення, опікунство або сурогатне материнство, такий варіант також доступний, але впродовж двох років.

Оскільки захищений рейтинг Світоліної достатньо високий (№27), він може дозволяти їй бути "додатковою сіяною" на деяких турнірах. Це не означає, що вона "відбиратиме" місця в сіяних тенісисток на 20-й і нижче позиціях, але таким чином уникатиме зустрічі з іншими сіяними в першому раунді.