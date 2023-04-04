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Росіяни гатили по Донеччині: 4 загиблих за добу

Ірина БалачукВівторок, 4 квітня 2023, 08:31
Росіяни гатили по Донеччині: 4 загиблих за добу
Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram Кириленка

Російські загарбники за минулу добу убили 4 та поранили 3 мирних мешканців Донецької області.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 3 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Торецьку, 1 в Авдіївці та 1 у Торському. Ще 3 людини в області дістали поранення".

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Деталі: Станом на ранок 4 квітня росіяни убили щонайменше 1 450 та поранили щонайменше 3 339 мирних мешканців Донеччини.

Кириленко наголошує, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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