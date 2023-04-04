Росія застосовує до 20 керованих авіабомб на добу – Повітряні сили

Росія продовжує застосовувати керовані аівабомби – до 20 штук на добу – на лінії фронту та в прифронтових регіонах України.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Авіація ворога працює. Противник застосовує плануючі бомби, які можуть летіти десятки кілометрів (до 70 кілометрів). Противник застосовує 10-15, до 20 бомб за день по всій лінії розмежування, з літаків Су-35, і Су-34, які не входять в зону ураження нашої ППО, і цє є для нас загрозою, на яку треба оперативно реагувати.

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Наразі реагувати ефективно поки не маємо чим. Щоб відігнати ті літаки подалі від наших кордонів, нам потрібні далекобійні системи і засоби ППО такі як Patriot і, безумовно сучасні багатоцільові винищувачі".

Нагадаємо: Останнім часом Росія активно почала застосовувати керовані авіаційні бомби. Зазвичай противник використовує бомби ФАБ-500 ще радянських часів, які дообладнують крилами і GPS-навігацією. Ігнат наголошував, що зазвичай ці бомби РФ не є дуже точними, тому становлять велику загрозу цивільним об’єктам.

Щоб протидіяти цьому виду озброєння, Україні потрібні далекобійні засоби протиповітряної оборони і сучасні багатоцільові літаки.