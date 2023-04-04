Росіяни б’ють по цивільній інфраструктурі: у Торецьку поцілили по шахті, у Херсоні - по медзакладу

Минулої доби російські загарбники наносили удар по цивільній інфраструктурі 8 областей, вночі вдарили ракетами по шахті в Торецьку, а в Херсоні обстріляли медичний заклад.

Джерело: звіти ОВА

Донеччина: сьогодні вночі — ракетний обстріл шахти у Торецьку. Загинуло дві людини. Пошкоджено двоповерхову адміністративну будівлю.

Також вночі — ракетний обстріл Курахового. Під обстріл потрапила центральна частина міста. Пряме влучання у двоповерховий торгівельний комплекс "Донбас". Крім того, пошкоджено будівлю Укрпошти та Укртелекому, що знаходяться поряд. Також під обстріл потрапила територія КНП "Курахівська міська лікарня" та технічне водоймище енергетичного підприємства ДТЕК Курахівська ТЕС. Спеціалістами проводиться обстеження території. Проводиться робота щодо збору інформації, складання реєстру пошкоджень. Комунальні підприємства працюють. Приступили до ліквідації наслідків обстрілів.

За добу ворог застосовував РСЗВ "Град", артилерію, міномети.

Обстріляні: Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Очеретине, смт Велика Новосілка.

За добу по області: 4 загиблих, 3 поранених.

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Херсонщина: за минулу добу противник здійснив 61 обстріл по території Херсонської області, випустивши 224 снаряди.

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.

Одна людина загинула.

Армія РФ обстріляла медзаклад у Херсоні. Пошкоджено будівлю. Минулося без постраждалих.

У результаті ворожих обстрілів пошкоджено силовий електричний трансформатор у м. Берислав та у с. Хрещенівка станцію оператора мобільного зв’язку "Київстар".

З деокупованої території області евакуйовано 113 осіб.

Сумщина: вночі росіяни здійснили обстріли Середино-Будської та Есманської громад. Є поранені та руйнування.

Середино-Будська громада: внаслідок артобстрілу по центральній частині міста Середина-Буда поранення отримали 3 особи. Також пошкоджено приміщення Будинку культури та адмінбудівлі.

В Есманській громаді теж зафіксовано артобстріл. Минулося без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни обстрілювали Білопольську громаду – 3 обстріли: 14 прильотів з міномету та 100 пострілів з АГС.

На щастя, без наслідків.

Запорізька: ​​лінія розмежування взяла на себе чергові ворожі удари минулої доби

3 керовані авіаудари, 3 атаки БПЛА та 44 артилерійські обстріли пережили населені пункти Запорізької області. Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Преображенка, Чарівне, Гуляйполе, Новоандріївка, Новоданилівка, Білогір'я, Ольгівське, Кам'янське, Малі Щербаки.

Зафіксовано 10 нових повідомлень про руйнування та пошкодження житлових будинків, квартир, господарчих споруд.

Ще однією стратегічною ціллю рашистів став сучасний освітній заклад в Пологівському районі, який, на щастя, не працював. Минулося без жертв.

Харківщина: сьогодні зранку ворог обстріляв м. Куп'янськ. Пошкоджено нежитлову будівлю.

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Зибине, Волохівка, Рублене та Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Петро-Іванівка, Новомлинськ, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка.

Вчора ворог масовано обстрілював смт Дворічна Куп'янського району. Всього здійснено 48 обстрілів з використанням авіації, танків, САУ, мінометів.

Також рашисти, попередньо з РСЗВ "Град", обстріляли с. Моначинівка Куп'янського району, пошкоджено залізничний переїзд.

Здійснили 36 обстрілів з танків, мінометів та артилерії с. Западне Куп'янського району.

Вчора ввечері обстріляно м. Вовчанськ та смт Вовчанські Хутори, де поранення зазнав 28-річний цивільний чоловік. Госпіталізований, стан легкий.

Внаслідок обстрілу с. Тихе Чугуївського району зруйновано вежу мобільного зв'язку "Київстар", яка, упала на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено паркан, вікна та дах будинку.

Луганщина: минулої доби росіяни атакували поблизу Невського, Кремінної, Діброви та Серебрянського лісництва.

Противник продовжує обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту.

Цього разу він відкривав вогонь по Макіївці, Невському, Кремінній, Діброві, Білогорівці.

Ситуація в області залишається складною.

Одещина: вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136 ".

З 17 дронів 14 знищено силами протиповітряної оборони. 13 з них — в небі Одещини.

Було влучання по одному з підприємств на території міста Одеса, що спричинено пожежу, яку до ранку рятувальникам вдалося ліквідувати. Попередньо, без людських втрат.

Миколаївщина: вночі над територією області знищено один БПЛА.