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У Чехії готують реєстр українських авто, щоб "ловити" порушників

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 12:19

Міністерство транспорту Чехії готує реєстр автомобілів з українськими номерами, які перебувають на території Чехії. 

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Czech Radio.

Створення такої бази даних зажадали муніципалітети і міста, щоб спростити пошук правопорушників.

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Прессекретар відомства Франтішек Емелка підтвердив "Чеському Радіо", що система головним чином покликана забезпечити поліпшення виконання адміністративних штрафів за перевищення швидкості. 

Реєстр має зрівняти умови у сфері правопорушень для чеських і українських водіїв.

Чеськими дорогами нині їздить близько 38 тисяч українських автомобілів. Реєстр може бути готовий до кінця 2023 року.

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Нагадаємо, у березні в Чехії змінили виплати і правила для українців, які опинилися в країні через війну.

В лютому Чехія вирішила призначити координатора з адаптації та інтеграції українських біженців.

Теми: Чехіяавто
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