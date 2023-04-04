Силовики викрили російську фінансову піраміду "Life is good"

Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, яку замаскували під псевдоінвестиційний російський проєкт "Life is good".

Джерело: СБУ, столична поліція, Київська міська прокуратура, речниця прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За попередніми даними, сума завданих громадянам збитків сягає 40 мільйонів доларів США.

фото прокуратури

Організатори "піраміди" пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає "примножувати" капіталовкладення.

Для користування "послугою" шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних "інвесторів". Ділки обіцяли "вкладникам" стабільні прибутки у вигляді "дивідендів" від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня. Крім того, шахраї "гарантували" своїм клієнтам "бонуси" у разі залучення до проєкту нових учасників.

Отримані від інвесторів гроші ділки акумулювали на власні криптогаманці та банківські рахунки.

За даними слідства, до організації оборудки причетні більше 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора. Спочатку "проєкт" діяв лише на території РФ, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу в Києві.

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Після початку повномасштабного вторгнення організатори "піраміди" хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України, зазначають в СБУ.

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили: комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності; сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення "інвесторів".

Наразі одному із топменеджерів "інвестпроєкту" повідомлено про підозру в шахрайстві.

фото прокуратури

Як пояснила УП, речниця столичної прокуратури Надія Максимець, підозрюваний – один з активних учасників схеми та менеджер по Києву. На цей час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Головний же організатор – громадянин РФ – перебуває в розшуку.

Розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності триває. Правоохоронці просять потерпілих заявити про злочин.

Пряма мова Максимець: "Шахраї діяли через мережу "Інтернет". Майже в кожному обласному центрі України були менеджери цієї компанії. Між собою вони комунікували і спілкувалися в месенджерах, де в тому числі обговорювали психологічні інструменти для залучення нових клієнтів та виманювання в них коштів.

Крім України шахраї діяли у РФ та країнах СНД.

Слідством встановлюються особи, які сприяли цій афері. Ми просимо всіх потерпілих, які інвестували свої кошти в шахрайську піраміду, звернутися до столичного главку поліції з відповідними заявами".