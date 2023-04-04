Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні оголошували тривогу – у Білорусі злітав МіГ

Альона Мазуренко Вівторок, 4 квітня 2023, 12:45
В Україні оголошували тривогу – у Білорусі злітав МіГ
ФОТО GETTY IMAGES

Вдень 4 квітня по всій території України оголошували повітряну тривогу. У Білорусі в повітря піднімався ворожий МіГ-31К.

Джерело: мапа тривог

Деталі: Сигнал пролунав у Києві і стрімко поширився регіонами країни.

Реклама:

Білоруська моніторингова група "Гаюн" повідомляє, що о 12.30 з аеродрому в Мачулищах у повітря піднявся винищувач МіГ-31К, який може нести аеробалістичну ракету "Кинджал".

КМДА закликає мешканців столиці терміново прослідувати в укриття.

Крім того 4 квітня на території Київської області заплановане знищення вибухонебезпечних предметів. У Вишгородському районі працюватимуть сапери

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 14.45 тривогу скасували.

 
мапа: alerts.in.ua

Теми: повітряна тривогаУкраїнаБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
повітряна тривога
Через ракетну небезпеку в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
По всій Україні була повітряна тривога через запуск ворогом крилатих ракет
Група крилатих ракет рухалася Україною
Останні новини
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
Усі новини...
Реклама: