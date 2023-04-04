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В Україні оголошували тривогу – у Білорусі злітав МіГ

Альона Мазуренко Вівторок, 4 квітня 2023, 12:45
В Україні оголошували тривогу – у Білорусі злітав МіГ
ФОТО GETTY IMAGES

Вдень 4 квітня по всій території України оголошували повітряну тривогу. У Білорусі в повітря піднімався ворожий МіГ-31К.

Джерело: мапа тривог

Деталі: Сигнал пролунав у Києві і стрімко поширився регіонами країни.

Білоруська моніторингова група "Гаюн" повідомляє, що о 12.30 з аеродрому в Мачулищах у повітря піднявся винищувач МіГ-31К, який може нести аеробалістичну ракету "Кинджал".

КМДА закликає мешканців столиці терміново прослідувати в укриття.

Крім того 4 квітня на території Київської області заплановане знищення вибухонебезпечних предметів. У Вишгородському районі працюватимуть сапери

Станом на 14.45 тривогу скасували.

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мапа: alerts.in.ua

Теми: повітряна тривогаУкраїнаБілорусь
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