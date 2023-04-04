В Україні оголошували тривогу – у Білорусі злітав МіГ
Вівторок, 4 квітня 2023, 12:45
Вдень 4 квітня по всій території України оголошували повітряну тривогу. У Білорусі в повітря піднімався ворожий МіГ-31К.
Джерело: мапа тривог
Деталі: Сигнал пролунав у Києві і стрімко поширився регіонами країни.
Білоруська моніторингова група "Гаюн" повідомляє, що о 12.30 з аеродрому в Мачулищах у повітря піднявся винищувач МіГ-31К, який може нести аеробалістичну ракету "Кинджал".
КМДА закликає мешканців столиці терміново прослідувати в укриття.
Крім того 4 квітня на території Київської області заплановане знищення вибухонебезпечних предметів. У Вишгородському районі працюватимуть сапери.
Станом на 14.45 тривогу скасували.
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