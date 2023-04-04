Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шойгу: Білорусь отримала авіацію та "Іскандери", здатні завдавати тактичні ядерні удари

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 12:52
Шойгу: Білорусь отримала авіацію та Іскандери, здатні завдавати тактичні ядерні удари
Білоруські військові летять до Росії вчитися керувати "Іскандером-М", фото Міноборони РБ

Глава Міноборони Росії Сергєй Шойгу заявив, що Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси "Іскандер-М", які здатні завдати тактичні ядерні удари.

Про це Шойгу сказав на тематичній селекторній нараді з керівним складом Збройних Сил Росії у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати удари по об'єктах супротивника засобами ураження в ядерному оснащенні.

Крім того, Збройним Силам Білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М". Він може використовувати ракети як у звичайному, так і в ядерному виконанні", - заявив Шойгу.

З 3 квітня на одному з російських полігонів почали навчання білоруських розрахунків порядку застосування "Іскандер-М" "для захисту Союзної держави", додав Шойгу.

Білоруські військовослужбовці летять до Росії вчитися керувати ОТРК
Білоруські військовослужбовці летять до Росії вчитися керувати ОТРК "Іскандер-М"
фото Міноборони Білорусі

Президент Росії Владімір Путін заявив минулого місяця, що планує розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Москва також може розмістити стратегічну ядерну зброю, якщо виникне така необхідність.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Ошийник для Лукашенка: як тактична ядерна зброя РФ змінить розклади у Білорусі

Теми: БілорусьРосіяядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон: Зараз не час для переговорів, погода поки військова

Епіфаній проведе службу в Лаврі на Великдень

відеоПовітряні сили вперше показали роботу NASAMS

Витік документів: ПВК "Вагнер" намагалася купити зброю у Туреччини - ЗМІ

Росія "прикриває" артилерією зниження своїх наступальних можливостей – ISW

NYT оприлюднив секретну інформацію про війну Росії в Україні

Усі новини...
Білорусь
Шойгу відреагував погрозами на плани Фінляндії стати членом НАТО 
Україною шириться тривога – у Білорусі злетів МіГ
Лукашенко зустрівся з головним розвідником РФ, каже: Загрози – неймовірні
Останні новини
19:36
Росіяни обстріляли Дружківку на Донеччині: двоє поранених
19:03
На кордоні Білорусі й Польщі група мігрантів кидала камені в польських прикордонників
18:40
На Луганщині окупанти вивозять і не повертають проукраїнських мешканців – Генштаб
18:25
Захисники відбили понад 40 атак, 20 з них на Бахмутському напрямку – зведення Генштабу
18:19
Baidu подав до суду на Apple через фальшиві застосунки Ernie в App Store
17:59
Латвія збудує ще понад 60 км огорожі на кордоні з Білоруссю
17:53
відеоВ Ужгороді спалили автомобіль секретаря міськради
17:20
відеоСили оборони знищили рідкісну ворожу радіолокаційну станцію "Реп’яшок"
17:15
Угорщина посилить контроль за зерном, що надходить з України
16:58
Макрон: Зараз не час для переговорів, погода поки військова
Усі новини...
Реклама: