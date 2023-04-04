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Шойгу: Білорусь отримала авіацію та "Іскандери", здатні завдавати тактичні ядерні удари

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 12:52
Шойгу: Білорусь отримала авіацію та Іскандери, здатні завдавати тактичні ядерні удари
Білоруські військові летять до Росії вчитися керувати "Іскандером-М", фото Міноборони РБ

Глава Міноборони Росії Сергєй Шойгу заявив, що Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси "Іскандер-М", які здатні завдати тактичні ядерні удари.

Про це Шойгу сказав на тематичній селекторній нараді з керівним складом Збройних Сил Росії у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати удари по об'єктах супротивника засобами ураження в ядерному оснащенні.

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Крім того, Збройним Силам Білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М". Він може використовувати ракети як у звичайному, так і в ядерному виконанні", - заявив Шойгу.

З 3 квітня на одному з російських полігонів почали навчання білоруських розрахунків порядку застосування "Іскандер-М" "для захисту Союзної держави", додав Шойгу.

Білоруські військовослужбовці летять до Росії вчитися керувати ОТРК
Білоруські військовослужбовці летять до Росії вчитися керувати ОТРК "Іскандер-М"
фото Міноборони Білорусі

Президент Росії Владімір Путін заявив минулого місяця, що планує розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Москва також може розмістити стратегічну ядерну зброю, якщо виникне така необхідність.

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Теми: БілорусьРосіяядерна зброя
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