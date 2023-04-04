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Дитячий омбудсмен РФ розповіла, як із Росії не випустили сироту з Маріуполя, який хотів додому

Ірина БалачукВівторок, 4 квітня 2023, 12:57
Дитячий омбудсмен РФ розповіла, як із Росії не випустили сироту з Маріуполя, який хотів додому
Марія Львова-Бєлова. Фото з сайту Кремля

Дитяча омбудсвумен Росії Марія Львова-Бєлова заявила, що російські спецслужби змогли зупинити на кордоні з Білоруссю дитину з Маріуполя, який їхав додому на батьківщину.

Джерело: російське видання Sota з посиланням на спільний брифінг Львової-Бєлової спільно з представницею МЗС РФ Марією Захаровою

Деталі: Повідомляється, що першим своє запитання задав журналіст каналу "Россия". Він розповів про сироту з Маріуполя Богдана Єрмохіна, якого російські окупанти вивезли спершу до Донецька, а потім до Підмосков'я в прийомну сім'ю.

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Кореспондент заявив, що хлопчика намагалися нібито "за допомогою погроз і маніпуляцій" повернути на територію України, де зараз перебуває його сестра.

Львова-Бєлова розповіла про те, що Єрмохін нібито є добрим другом іншого хлопця з Маріуполя – Філіпа, якого окупанти вивезли з України і якого вона забрала собі.

Діти нібито познайомилися в таборі, куди російські загарбники помістили вивезених дітей.

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Самого Єрмохіна омбудсвумен назвала "проросійським" і заявила, що "українські куратори" писали хлопчикові з пропозицією записати відео про те, як йому погано в Росії. Пізніше, за словами Львової-Белової, він навіть намагався виїхати з Росії через Білорусь нібито "через переконання все тих же кураторів", але його зупинили спецслужби.

Російський дитячий омбудсмен також додала, що російським сім'ям, які забирають собі дітей, депортованих з України, надходять погрози та обіцянки повернути викрадених дітей додому.

Передісторія:

  • 17 березня Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
  • Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.
  • За словами Львової-Бєлової, лише станом на жовтень 2022 року до РФ вивезли до 2 тисяч дітей-сиріт із соціальних закладів, а 350 дітей з Донбасу вже "прилаштовані" у прийомні родини у 16 регіонах РФ. 
  • Українська сторона зафіксувала депортацію 16 221 дитини.

Теми: Росіядітидепортація
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