Дитячий омбудсмен РФ розповіла, як із Росії не випустили сироту з Маріуполя, який хотів додому

Дитяча омбудсвумен Росії Марія Львова-Бєлова заявила, що російські спецслужби змогли зупинити на кордоні з Білоруссю дитину з Маріуполя, який їхав додому на батьківщину.

Джерело: російське видання Sota з посиланням на спільний брифінг Львової-Бєлової спільно з представницею МЗС РФ Марією Захаровою

Деталі: Повідомляється, що першим своє запитання задав журналіст каналу "Россия". Він розповів про сироту з Маріуполя Богдана Єрмохіна, якого російські окупанти вивезли спершу до Донецька, а потім до Підмосков'я в прийомну сім'ю.

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Кореспондент заявив, що хлопчика намагалися нібито "за допомогою погроз і маніпуляцій" повернути на територію України, де зараз перебуває його сестра.

Львова-Бєлова розповіла про те, що Єрмохін нібито є добрим другом іншого хлопця з Маріуполя – Філіпа, якого окупанти вивезли з України і якого вона забрала собі.

Діти нібито познайомилися в таборі, куди російські загарбники помістили вивезених дітей.

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Самого Єрмохіна омбудсвумен назвала "проросійським" і заявила, що "українські куратори" писали хлопчикові з пропозицією записати відео про те, як йому погано в Росії. Пізніше, за словами Львової-Белової, він навіть намагався виїхати з Росії через Білорусь нібито "через переконання все тих же кураторів", але його зупинили спецслужби.

Російський дитячий омбудсмен також додала, що російським сім'ям, які забирають собі дітей, депортованих з України, надходять погрози та обіцянки повернути викрадених дітей додому.

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