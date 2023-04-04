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Сили оборони: Ворог втрачає логістику, з Маріуполя вивозять техніку

Валентина РоманенкоВівторок, 4 квітня 2023, 13:10
Сили оборони: Ворог втрачає логістику, з Маріуполя вивозять техніку
Олексій Дмитрашківський. скриншот

Російським окупаційним військам бракує логістики, щоб розгорнути бойові дії по всій лінії фронту.

Джерело: керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Чому ворог тримає угруповання військ на Запорізькому напрямку і не атакує? Слід пояснити: якщо ворог розтягне наступальні дії по всій лінії фронту, то йому не вистачить логістики. Противнику вже не вистачає логістики на 4-х основних напрямках, де він атакує. Якщо ще Запорізький напрямок (підключити), то ворог взагалі не зможе постачати ні боєприпаси, ні пальне.

Проблема з цим уже відчутна, так з’явилась сьогодні інформація, що в Маріуполі ворог після численних попадань (ЗСУ –ред.) по складах боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів почав вивозити з Маріуполя техніку, боєприпаси…

Це призведе до ускладнення логістичних поставок боєприпасів, паливо-мастильних матеріалів та ремонту техніки".

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Теми: війна
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