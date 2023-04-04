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Генсек НАТО прокоментував погрози Росії відповісти на членство Фінляндії

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 13:13
Генсек НАТО прокоментував погрози Росії відповісти на членство Фінляндії
Єнс Столтенберг, фото Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що вступ Фінляндії до НАТО став реакцією на те, як діяла Росія, а не навпаки. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у відповідь на прохання журналістів прокоментувати заяви Москви про "посилення військового потенціалу" на заході й півночі у відповідь на вступ Фінляндії в НАТО. 

"Ми багато років поспіль бачили значну присутність російських сил у тому числі на півночі, неподалік від кордонів Фінляндії та Норвегії. Це все відбувалося багато років на Кольському півострові, в Арктиці. Ми також бачили, що президент Росії Путін готовий застосовувати силу проти сусідів", - зазначив генсек, нагадавши, що спершу Росія у 2008 році напала на Грузію, потім окупувала український Крим, і врешті пішла повномасштабною війною на Україну. 

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"Власне, саме вторгнення Росії в Україну минулого року підштовхнуло Фінляндію та Швецію до рішення подавати заявки на вступ у НАТО. Коли президент Путін заявив, що його ціллю вторгнення в Україну було гарантувати "менше НАТО" біля своїх кордонів. Він хотів змусити НАТО "зачинити двері", щоб нові країни не отримували членство. Але отримав абсолютно протилежний результат: більше наших сил і вищу готовність на східному флангу Альянсу, і нові країни-члени",- зазначив генсек.

Він не дав прямої відповіді на запитання журналіста, чи НАТО разом із Фінляндією планують якісь додаткові заходи у зв'язку із заявою Росії.  

Як відомо, 4 квітня Фінляндія остаточно завершить процедуру вступу і стане повноправним членом Північноатлантичного альянсу. 

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Теми: НАТОФінляндіяРосія
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