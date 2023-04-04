Генсек НАТО прокоментував погрози Росії відповісти на членство Фінляндії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що вступ Фінляндії до НАТО став реакцією на те, як діяла Росія, а не навпаки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у відповідь на прохання журналістів прокоментувати заяви Москви про "посилення військового потенціалу" на заході й півночі у відповідь на вступ Фінляндії в НАТО.

"Ми багато років поспіль бачили значну присутність російських сил у тому числі на півночі, неподалік від кордонів Фінляндії та Норвегії. Це все відбувалося багато років на Кольському півострові, в Арктиці. Ми також бачили, що президент Росії Путін готовий застосовувати силу проти сусідів", - зазначив генсек, нагадавши, що спершу Росія у 2008 році напала на Грузію, потім окупувала український Крим, і врешті пішла повномасштабною війною на Україну.

"Власне, саме вторгнення Росії в Україну минулого року підштовхнуло Фінляндію та Швецію до рішення подавати заявки на вступ у НАТО. Коли президент Путін заявив, що його ціллю вторгнення в Україну було гарантувати "менше НАТО" біля своїх кордонів. Він хотів змусити НАТО "зачинити двері", щоб нові країни не отримували членство. Але отримав абсолютно протилежний результат: більше наших сил і вищу готовність на східному флангу Альянсу, і нові країни-члени",- зазначив генсек.

Він не дав прямої відповіді на запитання журналіста, чи НАТО разом із Фінляндією планують якісь додаткові заходи у зв'язку із заявою Росії.

Як відомо, 4 квітня Фінляндія остаточно завершить процедуру вступу і стане повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

Читайте також: Передостанній крок до НАТО: що буде з розширенням Альянсу після рішення щодо Фінляндії.