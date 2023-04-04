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Британія оштрафувала TikTok на майже $16 млн за зловживання даними дітей

Вівторок, 4 квітня 2023, 13:35

Британська служба захисту даних оштрафувала TikTok на 12,7 млн фунтів стерлінгів ($15,88 млн) за численні порушення закону про захист даних, зокрема, за використання персональних даних дітей віком до 13 років без згоди батьків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило британське видання The Independent.

Офіс Комісара з питань інформації (ICO) оголосив про штраф у вівторок вранці після "низки порушень закону про захист даних, включно з неправомірним використанням персональних даних дітей".

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ICO стверджує, що TikTok не отримав згоду батьків приблизно 1,4 мільйона британських дітей віком до 13 років, які використовують платформу.

"Існують закони, які гарантують, що наші діти будуть у такій же безпеці в цифровому світі, як і у фізичному. TikTok не дотримувався цих законів", - заявив комісар з питань інформації Великої Британії Джон Едвардс.

"Як наслідок, приблизно мільйон дітей віком до 13 років отримали доступ до платформи, а TikTok збирав і використовував їхні персональні дані", - додав Едвард.

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У британській службі підкреслили, що TikTok не зробив достатньо, щоб перевірити, хто користується їхньою платформою, і не вжив достатніх заходів, щоб закрити доступ для неповнолітніх дітей.

Зазначимо, в останні тижні деякі європейські країни почали забороняти користуватись TikTok урядовцям і держслужбовцям із міркувань безпеки, а Єврокомісія дала відповідне розпорядження в лютому.

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Теми: Велика Британіясоцмережі
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