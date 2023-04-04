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Кулеба перед засіданням Комісії Україна-НАТО: будемо говорити про шлях до членства

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 13:55

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що на засіданні Комісії Україна-НАТО у вівторок у Брюсселі підніме питання шляху до майбутнього членства в Альянсі.

Про це Кулеба сказав журналістам перед початком засідання комісії Україна-НАТО, яке відбудеться у рамках дводенної зустрічі глав МЗС держав Альянсу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

Зазначивши, що саме сьогодні Альянс відзначає 74-ту річницю Вашингтонського договору, і цього дня членом НАТО стане Фінляндія, Кулеба сказав, що Україна прагне досягти аналогічної цілі.

"Ми щиро вітаємо нашого фінського друга зі вступом. Україна має на меті досягти такої ж мети – стати повноправним членом НАТО. Це буде однією з тем нашої розмови тут, у Брюсселі – як ми можемо просуватися вперед", - сказав Кулеба.

Міністр висловив переконання, що "НАТО та Україна потрібні один одному". 

"Це дуже просто. У той час, як ми цінуємо практичну підтримку, яку ми отримуємо від Альянсу, немає кращого стратегічного рішення, щоб гарантувати стратегічну безпеку в євроатлантичному регіоні, ніж членство України в Альянсі", - пояснив Кулеба.

За словами Кулеби, амбіція України полягає у тому, щоб на саміті у Вільнюсі влітку якнайдалі просунутися до членства в Альянсі.

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на саміті Альянс має запропонувати подальші кроки для членства України – зокрема, стратегічні гарантії безпеки на її шляху євроатлантичної інтеграції.

Теми: Кулеба ДмитроНАТО
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