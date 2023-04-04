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Для ЗСУ планують закупити FPV-дрони – віцепрем'єр

Валентина РоманенкоВівторок, 4 квітня 2023, 15:39
Для ЗСУ планують закупити FPV-дрони – віцепрем'єр
ілюстративне фото

Серед дронів, на закупівлю яких для українських воїнів цього року буде спрямовано як мінімум 20 млрд грн, будуть і FPV-дрони.

Джерело: віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю "Суспільному"

Деталі: FPV (тобто First Person View, дослівно "від першої особи") –  дрони, які мають пристосування, за допомогою якого оператор бачить картинку з камери дрона за допомогою окулярів, а не з дисплея планшета.

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Пряма мова: "Звичайно що входять (до бюджету у 20 млрд грн, які планують — ред.). FPV-дрони входять в ударні роти, в окремі підрозділи, які використовуються, та інші підрозділи…

Зараз все більше з'являється проєктів, які займаються FPV. У цьому бачимо потенціал, також підтримуємо. Ворог також активно розробляє  FPV-дрони, навчає піотів. Почалась така боротьба технологій на полі бою".

Деталі: Відповідаючи на запитання, що велику частину дронів на фронті займають цивільні дрони китайського виробництва і чи розробляються плани аналогів у випадку припинення функціонування китайських дронів в Україні, Федоров сказав, що потрібна локалізація виробництва цього сегменту.

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За словами міністра, ця робота відбувається паралельно. Поки що потрібно створювати найкращі умови для розвитку БПЛА, спочатку  фінансувати цю сферу, щоб українські виробники виробляли продукти. Для того щоб з'явилися такі компанії, щоб  конкурувати із DJI.

Федоров зазначив, що без грошей, держпідтримки, лібералізації цієї допомоги звичайно неможливо зайняти цю нішу.

Пряма мова: "Тому на сьогодні MAVIC, дійсно є важливими на фронті, вони виконують важливу  роль, забезпечуємо наші збройні сили, але паралельно  ми вже бачимо, що з‘являються компанії, що можуть працювати у цій ніші і мають великий потенціал. Питання  нашої нацбезпеки — воно поступово розвивається та вирішується".

Що передувало: Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка сприятиме розвитку виробництва українських безпілотників. В 2023 році Міноборони планує збільшити закупівлю БПЛА для Збройних сил України і спрямувати на це близько 20 мільярдів гривень.

Теми: Збройні силиарміятехнології
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