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У Києві інкасатор зі злості замінував ТРЦ "Ретровіль"

Валентина РоманенкоВівторок, 4 квітня 2023, 17:16
У Києві інкасатор зі злості замінував ТРЦ Ретровіль
ілюстрація прокуратури

Столичні правоохоронці встановили особу "мінера" торгово-розважального центру "Ретровіль" та повідомили йому про підозру.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, громадянин, який працює інкасатором, 15 березня 2023 року повідомив по спецлінії "102" про підготовку вибуху в ТРЦ "Ретровіль". За результатами перевірки зазначеного повідомлення вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин у ТРЦ правоохоронці не виявили.

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Слідство ж встановлило, що злочин скоїв вищевказаний чоловік із хуліганських мотивів. Він обурився через безуспішні спроби влаштуватися на роботу до правоохоронних органів.

За клопотанням прокуратури суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави в приблизно 210 тисяч гривень. Яу уточнили УП в пресслужбі прокуратури, чоловік вніс заставу.

Теми: мінуванняКиївпрокуратура
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