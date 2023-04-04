У Києві інкасатор зі злості замінував ТРЦ "Ретровіль"

Столичні правоохоронці встановили особу "мінера" торгово-розважального центру "Ретровіль" та повідомили йому про підозру.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, громадянин, який працює інкасатором, 15 березня 2023 року повідомив по спецлінії "102" про підготовку вибуху в ТРЦ "Ретровіль". За результатами перевірки зазначеного повідомлення вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин у ТРЦ правоохоронці не виявили.

Слідство ж встановлило, що злочин скоїв вищевказаний чоловік із хуліганських мотивів. Він обурився через безуспішні спроби влаштуватися на роботу до правоохоронних органів.

За клопотанням прокуратури суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави в приблизно 210 тисяч гривень. Яу уточнили УП в пресслужбі прокуратури, чоловік вніс заставу.