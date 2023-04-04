Через руйнування шлюзу підтопило сотні будинків у Краматорську, вода прибуває
Вівторок, 4 квітня 2023, 17:36
На одному зі ставків у Краматорську було частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбулося неконтрольоване скидання води. Підтопило близько 260 будинків на 30 вулицях.
Джерело: очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook
Деталі: За його словами, надзвичайна подія сталася у селищі Краматорської територіальної громади.
Вода і досі прибуває.
На місці події працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та представники профільних департаментів обласної та міської військових адміністрацій.
Пряма мова: "Створюємо бетонне загородження та розчищаємо русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла".
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