Через руйнування шлюзу підтопило сотні будинків у Краматорську, вода прибуває

На одному зі ставків у Краматорську було частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбулося неконтрольоване скидання води. Підтопило близько 260 будинків на 30 вулицях.

Джерело: очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook

Деталі: За його словами, надзвичайна подія сталася у селищі Краматорської територіальної громади.

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Вода і досі прибуває.

На місці події працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та представники профільних департаментів обласної та міської військових адміністрацій.

Пряма мова: "Створюємо бетонне загородження та розчищаємо русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла".