Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через руйнування шлюзу підтопило сотні будинків у Краматорську, вода прибуває

Євген КізіловВівторок, 4 квітня 2023, 17:36
Через руйнування шлюзу підтопило сотні будинків у Краматорську, вода прибуває
підтоплені будинки, фото з фб кириленка

На одному зі ставків у Краматорську було частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбулося неконтрольоване скидання води. Підтопило близько 260 будинків на 30 вулицях.

Джерело: очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook

Деталі: За його словами, надзвичайна подія сталася у селищі Краматорської територіальної громади.

Вода і досі прибуває.

На місці події працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та представники профільних департаментів обласної та міської військових адміністрацій.

Пряма мова: "Створюємо бетонне загородження та розчищаємо русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Краматорськнадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Секретні документи США щодо України могли бути опубліковані ще взимку – Bellingcat

фото, відеоУ Кам'янці-Подільському біля собору сталися сутички, прихильники ПЦУ ставлять намети

відеоВ Ужгороді спалили автомобіль секретаря міськради

Макрон: Зараз не час для переговорів, погода поки військова

Епіфаній проведе службу в Лаврі на Великдень

відеоПовітряні сили вперше показали роботу NASAMS

Усі новини...
Краматорськ
Росіяни вночі атакували Запоріжжя, Краматорськ і Харків – ОВА
Росіяни обстріляли центр Краматорська, є руйнування
Укрзалізниця запускає поїзд Львів – Краматорськ: графік руху
Останні новини
00:27
Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів та АГС
23:29
Секретні документи США щодо України могли бути опубліковані ще взимку – Bellingcat
22:43
Щонайменше четверо людей загинули під час сходження лавини у французьких Альпах
22:13
фото, відеоУ Кам'янці-Подільському біля собору сталися сутички, прихильники ПЦУ ставлять намети
21:42
Зеленський: РФ провела Вербну неділю, вбивши чоловіка й дитину в Запоріжжі
21:11
США мали жорсткіше переслідувати порушників санкцій проти РФ з 2014 року – Politico
20:37
"Стати на ноги можливо в найскрутнішій ситуації". Історія переселенців із Донеччини
20:12
В районі Мар’їнки та Авдіївки росіяни щодня втрачають близько двох рот – Сили оборони
20:00
Макрон застеріг від збільшення залежності Європи від США
19:36
Росіяни обстріляли Дружківку на Донеччині: двоє поранених
Усі новини...
Реклама: