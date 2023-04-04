У Запорізькій області росіяни мінують поля заради оборони – мер Мелітополя

Міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров заявляє, що російські військові мінують поля в Запорізькій області, готуючись до оборони на окупованих територіях.

Джерело: Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Окупанти Запорізької області готуються до оборони, наражаючи на небезпеку цивільне населення. Між Михайлівкою та Орлянським на півночі поки що окупованої частини Запорізької області орки (російські загарбники – ред.) мінують поля.

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Місцеві жителі помітили в полях гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3. За один раз протягом 10-20 хвилин ворожа техніка може "засіяти" протитанковими мінами смугу завдовжки 1-2 кілометри".

Нагадаємо: На вільних землях України йде посівна, але частина деокупованої території сильно замінована і небезпечна для аграріїв.