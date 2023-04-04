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У Запорізькій області росіяни мінують поля заради оборони – мер Мелітополя

Олена РощінаВівторок, 4 квітня 2023, 18:13
У Запорізькій області росіяни мінують поля заради оборони – мер Мелітополя
Орлянське й Михайлівка на мапі, Іван Федоров

Міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров заявляє, що російські військові мінують поля в Запорізькій області, готуючись до оборони на окупованих територіях. 

Джерело: Іван Федоров у Telegram 

Пряма мова: "Окупанти Запорізької області готуються до оборони, наражаючи на небезпеку цивільне населення. Між Михайлівкою та Орлянським на півночі поки що окупованої частини Запорізької області орки (російські загарбники – ред.) мінують поля. 

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Місцеві жителі помітили в полях гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3. За один раз протягом 10-20 хвилин ворожа техніка може "засіяти" протитанковими мінами смугу завдовжки 1-2 кілометри".

Нагадаємо: На вільних землях України йде посівна, але частина деокупованої території сильно замінована і небезпечна для аграріїв.

Теми: Запорізька областьмінуваннявійна
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