Лукашенко знову їде до Москви на переговори з Путіним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5-6 квітня поїде з візитом до Росії на переговори із президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка, пише "Європейська правда".

5 квітня Лукашенко та Путін проведуть у Москві двосторонню зустріч. Повідомляється, що вони планують обговорити "імпортозаміщення поглиблення кооперації, розвиток високотехнологічних галузей та заходи щодо забезпечення безпеки".

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6 квітня Лукашенко візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави, де обговорюватимуть розробку концепції безпеки цього утворення.

Востаннє Лукашенко зустрічався з Путіним не так давно, у середині лютого.

Як повідомлялося, глава Міноборони Росії Сергєй Шойгу заявив, що Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси "Іскандер-М", які здатні завдати тактичних ядерних ударів.

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Раніше Лукашенко заявляв, що Москва також може розмістити стратегічну ядерну зброю, якщо виникне така необхідність.

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