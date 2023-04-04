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Лукашенко знову їде до Москви на переговори з Путіним

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 18:27

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5-6 квітня поїде з візитом до Росії на переговори із президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка, пише "Європейська правда".

5 квітня Лукашенко та Путін проведуть у Москві двосторонню зустріч. Повідомляється, що вони планують обговорити "імпортозаміщення поглиблення кооперації, розвиток високотехнологічних галузей та заходи щодо забезпечення безпеки".

6 квітня Лукашенко візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави, де обговорюватимуть розробку концепції безпеки цього утворення.

Востаннє Лукашенко зустрічався з Путіним не так давно, у середині лютого.

Як повідомлялося, глава Міноборони Росії Сергєй Шойгу заявив, що Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси "Іскандер-М", які здатні завдати тактичних ядерних ударів.

Раніше Лукашенко заявляв, що Москва також може розмістити стратегічну ядерну зброю, якщо виникне така необхідність.

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Теми: ЛукашенкоПутінпереговориБілорусь
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