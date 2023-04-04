Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко знову їде до Москви на переговори з Путіним

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 18:27

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5-6 квітня поїде з візитом до Росії на переговори із президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка, пише "Європейська правда".

5 квітня Лукашенко та Путін проведуть у Москві двосторонню зустріч. Повідомляється, що вони планують обговорити "імпортозаміщення поглиблення кооперації, розвиток високотехнологічних галузей та заходи щодо забезпечення безпеки".

Реклама:

6 квітня Лукашенко візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави, де обговорюватимуть розробку концепції безпеки цього утворення.

Востаннє Лукашенко зустрічався з Путіним не так давно, у середині лютого.

Як повідомлялося, глава Міноборони Росії Сергєй Шойгу заявив, що Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси "Іскандер-М", які здатні завдати тактичних ядерних ударів.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Лукашенко заявляв, що Москва також може розмістити стратегічну ядерну зброю, якщо виникне така необхідність.

Читайте також: Ошийник для Лукашенка: як тактична ядерна зброя РФ змінить розклади у Білорусі

Теми: ЛукашенкоПутінпереговориБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Лукашенко
"Вагнерівці" з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко
Лукашенко заявив, що не давав гарантій безпеки Пригожину, і відбілює Путіна
Лукашенко привітав українців і порадив використати сусідство для припинення "конфронтації"
Останні новини
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
Усі новини...
Реклама: